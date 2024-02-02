İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 34 şüpheliden 25'i tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol uygulamalarına tabi tutularak serbest bırakıldı.

Soruşturma savcılığının şüphelilerin tutuklanmasına yönelik sevk yazısında, saldırı olayına ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Başakşehir'de yakalanan kişi, havalimanı saldırısı şüphelisi çıktı

Sevk yazısında, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir adreste, saldırıyı gerçekleştiren zanlılardan David Tanduev ile bağlantılı oldukları değerlendirilen Edelkhan Inazhaev ve eşi Zharaidat Esmurzieva'nın yakalandığı, yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan bozma silah ve boş vaziyette şarjörle ele geçirildiği belirtildi.

Edelkhan Inazhaev'in dijital materyallerinde, saldırıda kullanılan EL738FX yabancı plakalı araca ait görsellerin olduğu bilgisine yer verilen yazıda, bu şüphelinin, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da gerçekleşen bombalı ve silahlı saldırı eylemiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şahısların ikamet ettiği Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki adrese yönelik 1 Temmuz 2016 tarihli operasyonda yakalanarak tutuklandığı aktarıldı.

Şüpheli Inazhaev hakkında ayrıca, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçme arayışında olan DEAŞ terör örgütü mensubu Çeçen asıllı "İlyas" kod adlı şahıs olduğuna ilişkin bilgiler de bulunduğu kaydedilen yazıda, Inazhaev'in eşi Zharaıdat Esmurzieva'nın hakkında ise "DEAŞ terör örgütüne katılarak canlı bomba eylemi yapmak üzere gönüllü olduğu" şeklinde bilgiler bulunduğu ve "Abu Kasas Al Taciki" kod adlı Behruz Bobokalonov isimli şahsın eski eşi olduğu yönünde tespitler yapıldığı ifade edildi.

Dijital materyallerdeki deliller

Edelkhan Inazhaev'in dijital materyallerine ilişkin ön incelemede, DEAŞ terör örgütü mensupları olduğu değerlendirilen şahıslara ait resimler, örgütün sözde bayrağı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ve yapım aşamasına ait resimlerin bulunduğu da aktarılan yazıda, ayrıca saldırganların Başakşehir'de kaldığı adreslerinde şüpheliler Mukhammad Kodır Mirzaev ve İbrahim Sünmez'in yakalandığı, burada yapılan aramada Kur'an-ı Kerim içerisinde saldırgan Kholikov'a ait ikamet izin belgesinin bulunduğu dile getirildi.

Sevk yazısında, şüpheli Ismonalı Mirzojonov'un dijital materyallerinin ön incelemesinde ise DEAŞ mensupları olduğu değerlendirilen silahlı kamuflajlı şahısların silah eğitimlerine ait ve "İthal bir evi kiliseye çeviriyor" şeklinde üstünde yazı olan resimler ile örgütün propaganda amaçlı kullandığı "Neşhid" marşının ekran alıntısı ve örgütün infazına ait çocukların silahlandırıldığına ilişkin ekran alıntıları olduğu bilgisi verildi.

Şüphelilerden Mahmud Muhammed'in Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, aynı zamanda 2016'da Türk vatandaşlığı kazandığı vurgulanan yazıda, bu kişinin "DTİP" ve "DEAŞ/ÇB" ile bağlantılı kişilerle irtibatının olduğu yönünde bilgiler bulunduğu da kaydedildi.

Kilisedeki saldırı

Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadığı belirlenen 23'ü işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

Soruşturma kapsamında dün yakalanan 9 zanlıdan 3'ü de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

Adalet Bakanı Tunç 25 şüphelinin tutuklandığını açıklamıştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında Tuncer Cihan'ın öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, kilisede ateş açarak Cihan'ın ölümüne neden olan terör örgütü DEAŞ şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev'in de arasında olduğu 25 şüphelinin "örgüt üyeliği" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından tutuklandığını açıklamıştı.

Tunç, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, olayla ilgili adli soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiğini kaydetmişti.