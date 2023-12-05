HABER: FUNDA AKOSMAN

Emre NewYork, moda tutkunlarını Akmerkez Pop Store’u özel sürprizine davet ediyor... Yılbaşına sayılı günler kala düzenlenen çekilişle, unutulmaz bir alışveriş deneyimi yaşatacak. Çekiliş sonuçları 18:30'da açıklanacak ve kazanan müşterimiz hemen ödülünü alacak!

YER: Akmerkez Giriş Katı

TARİH: Çarşamba Günü

SAAT: 16:00 - 18:00

* Bu saatler arasında Emre NewYork standımızdan yapacağınız her alışveriş size bir çekiliş bileti kazandıracak!



BÜYÜK ÖDÜL: Bir Şanslı Müşteriye Eşsiz Bir Emre NewYork Token Tote Omuz Çantası hediye edilecek.

