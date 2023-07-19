Bolu

Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Zafer Turan, lige hazır girebilmek için hem transfer hem de antrenman anlamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Üst lige çıkmayı biz de istiyoruz. Biz de o yarışın içinde olmak istiyoruz. İnşallah bu hedefe gidecek bir performans sergileriz ve bu da bizi yukarılara taşır." dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa giren Şanlıurfaspor'da teknik direktör Turan, kampa geçen sezondan kalan çekirdek bir kadroyla başladıklarını söyledi.

Transferle ilgili sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını dile getiren Turan, "Buna rağmen 15-20 kişilik bir oyuncu kadrosuyla burada antrenmanlarımıza başladık. Kadroyu oluşturma açısından biraz sıkıntımız var ama antrenman kalitesi açısından oyuncularımız çok istekli ve arzulu." diye konuştu.

Turan, kadro oluşumu ve yeni transferler noktasında hem teknik ekibin hem de kulüp yönetiminin çalışma içinde olduğunu vurgulayarak, "Kongremizin ardından biraz daha yol alacağımızı, biraz daha hızlanacağımızı düşünüyoruz. Belirlediğimiz, anlaştığımız oyuncular var. Onları da ayın 21'indeki ikinci kampımıza getirmeyi planlıyoruz. O zaman daha iyi, daha doğru bir şekilde kadro planlamasıyla çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Şanlıurfa 1. Lig'e hazır"

Birinci etap kampın fiziksel ve kondisyon ağırlıklı devam ettiğini anlatan Turan, ikinci etapta yeni transferlerin de takıma katılmasıyla taktik çalışmaya başlayacaklarını dile getirdi.

Turan, bu sene yeni bir ligde mücadele edeceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa camia olarak 1. Lig'e hazır. Biz de onlara layık bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii zor bir lig burası. 2. Lig'den çok farklı bir lig. Bu sene hedefe giden çok takım oluştu. Zor bir lig olacağını, mücadele gücü yüksek bir lig olacağını düşünüyorum. Biz de bu lige hazır bir şekilde girebilmek için hem transfer hem de antrenman anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bizim için iyi bir sezon geçecek."

Yeni sezon hedeflerine değinen Turan, "Hedef olarak biz diğer takımlar gibi çok büyük bütçelerle girip çok büyük hedefler koymadık. Sezon içerisindeki performansımız hedefi belirleyecek. Tabii ki biz de üst lige çıkmayı istiyoruz. Biz de o yarışın içinde olmak istiyoruz. İnşallah bu hedefe gidecek bir performans sergileriz ve bu da bizi yukarılara taşır. Şu anda 'illa şampiyon olacağız, çok büyük bütçelerimiz var, biz hedef takım kurduk' diyemiyoruz. Ama tabii ki bu demek değil ki silik, ezik, sıradan bir Şanlıurfaspor olacak. Bu da olmayacak. Yine geçen sene yaptıklarını bu sene de yapmaya uğraşan bir camia olacak." değerlendirmesinde bulundu.

AA