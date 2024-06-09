Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki ve diğer alanlardaki gölgelik alanları tercih etti.

Sıcaktan bunalan bazı çocukların ise süs havuzlarında serinlediği görüldü.

Mübadil torunları kültürlerinin yaşatılması için çalışıyor Mübadil torunları kültürlerinin yaşatılması için çalışıyor

Esnaf İbrahim Küçükköse, AA muhabirine, sıcak hava nedeniyle vatandaşların Balıklıgöl bölgesindeki yeşil alanlarda vakit geçirdiğini, genellikle su ve buzlu içeceklerle serinlemeye çalıştığını söyledi.

Kaynak: AA