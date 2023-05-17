Değerli okurlarım,

Bir seçimi daha geride bırakırken seçimde umduklarını ve umadıkları sonuçları alanlar oldu. Türkiye geneli ve Şanlıurfa'da sükunet içinde bir seçim geçirdik. Artık insanların da daha nasıl bir yol çizdiğini ve sakin bir şekilde kargaşa çıkarmadan oyunu kullanmayı gittiklerini de görmüş olduk. Cumhur İttifakı tarafında meydanlarda tek başına bir seçim süreci geçiren sayın Recep Tayyip Erdoğan diğer taraftan da yedili masanın yedi kahramanı meydanları boş bırakmadılar. Tabii ki tek kişiye karşı yedi kişi. Sonuç olarak tek adam bunlara karşı galip geldi. 50+1 kuralı olmamış olsaydı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktı.

14 Mayıs seçiminde ne anladık? 14 Mayıs seçiminde CHP kanadında büyük bir hüsran var. Çünkü her yapılan seçimde CHP, Kılıçdaroğlu' nu istemediği taktirde adam halen oturduğu koltuktan kalkmasını bilemedi. Ve her seçimde büyük bir oy oranıyla mağlup olup gidiyor. Bir türlü CHP' yı yeni bir liderin eline de veremedi. Bu seçimde de DEVA, Gelecek parti ve diğer partiler de Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını bildikleri halde onunla koalisyona girip kendilerine mecliste bir koltuk kapmaktı. Bunlar oldu mu oldu, fakat Kılıçdaroğlu yine büyük umutlar bağladığı seçimde ne yazık ki eli boş çıktı. 2018 Şanlıurfa seçimlerinde CHP,%3.8 ile 32.216 oy alırken 2023 seçimlerinde,%8.03 ile 79.240 oy oranı almış. Tabii ki bu yalnız CHP' nın oyları değil, diğer ittifak partilerin DEVA ve Gelecek partinin verdiği oyların tümü.

MHP cephesinde ise Türkiye genelinde bir oy artışı oldu. Bu oy artışının yeni oy kullanan 6 milyon gencin oyları olduğu ap açık belli. Çünkü vatan, millet sevdalısı gençler yetişiyor. Bunu bir nevi şöyle okuyabiliriz; gençler ve halk olarak Türkiye'ye giren mültecileri ve yabancı uyruklu göçmenleri istemedikleri üzerinde okuyabiliriz. 2018 Şanlıurfa seçimlerinde MHP,%9,29 oranla 80.738 oy alırken 2023 seçiminde,%9,45 ile 93.185 oy almış. Bu demek oluyor ki diğer partilerden kopan ve yeni oy kullanan gençler daha çok tercihini MHP tarafında kullanmışlar. Bu da gençlerin daha çok Türkiye'yi yani vatanını sahiplendiğini görüyoruz. Şanlıurfa'da oylarını yükselten tek parti MHP diyebilir.

HDP' ye gelince 2018 Şanlıurfa seçimlerinde %29,01 ile 251 bin oy alırken 2023 seçimlerinde,%24.85 ile 245.187 oy almış. Burada HDP ( YSP) nın oylarının düştüğünü görmekteyiz. Bu çıkan tabloda ne okuyabiliriz? Şanlıurfa halkının daha vatansever, milliyetçi ve istikrar üzerinde gitmek istediklerini net okuyabiliriz. Türkiye genelinde de 6 milyonluk bir oy kitlesi olan HDP bu seçimlerde ancak 4 milyon kişi den oy alabilmiş. Ve 2 milyon küsur insan bu partiye oy vermemiş. Bu da HDP' nın artık bir vatan sever ve Türkiye toprakları üzerinde de yaşıyorsa bir Türkiye partisi olmasını gösteriyor. Kürt halkı onlardan artık hizmet beklediğini net okuyabiliriz.

İYİ Parti'ye gelince 2018 Şanlıurfa seçimlerinde %1.83 ile 15.828 oy alırken 2023 seçimlerinde İYİ Parti birinci sırasında bulunan milletvekili adayı o kadar reklam ve çalışma yapmasına rağmen %4.57 ile 45.048 oy alabildi. Bu alınan oylarda milletvekili adayın akrabalarından eşinden, dostundan aldığı reylerdir. Buna rağmen maalesef Şanlıurfa'da barajı aşamadı. Türkiye genelinde de bir oy kaybı oldu Meral Akşener'e karşı. Üç yıl boyunca altılı masa oturup daha sonra seçimlere az bir süre kalmışken masada ayrılıp zehir zemberek sözler söyleyen ve tekrardan kumar masası dediği masaya dönmesi millet tarafından hoş görülmemişti. Keşke hiç altılı masaya girmeseydi veya tek başına parti olarak seçime gitselerdi ya da altılı masadan kalktıktan sonra tekrardan masaya geri dönmeseydi Türkiye genelinde MHP'nın ve Sinan Oğan'ın oylarını alabilirdi. Bu da İYi Parti'ye toplam 80- 90 milletvekili getirirdi.

AKP 2018 Şanlıurfa seçimlerinde %52.7 ile 451.168 oy alırken, 2023 seçimlerinde %43 ile 424.170 oy almış. 14 Mayıs seçimlerinde AKP' nın oylarında düşüş görülmektedir.Oyların düşmesini bir kaç nedeni olabilir onlarda halkın karşılığı olmayan milletvekili adayların listeye girmeleri, yerel yönetim hizmetlerin eksik olması ve seçilen makam şahısların insanlara tepeden bakmaları sayılabilir. Şunu yazmadan geçmek istemiyorum Şanlıurfa' da AKP' ye verilen oylar yalnız sayın Recep Tayyip Erdoğan için veriliyor bunu da bilelim. Şanlıurfa' da Cumhurbaşkanlığı için %62 ile AKP kazanmıştır.Bu da Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan' nın halen ne kadar sevildiğini gösteriyor. Her seçimde olduğu gibi Şanlıurfa' da yanlız iki parti arasında yarış olur. Biri AKP diğeri HDP.

Evet değerli okurlarım,

Türkiye ve Şanlıurfa tekrar Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçimi tekrardan ikinci tura kaldı. Ve millet olarak tekrardan 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur için seçimlere gidiyoruz. İkinci turda Kemal Bey yenileceğini bildiği halde seçimlere gitmesine de bir anlam vermiş değilim. Keşke o da Muharrem İnce gibi 'ben çekildim' dese ve bu ikinci tur seçimi yapılmasa. Bu kadar millete tekrar ikinci seçim eziyeti çektirmeseler. Yine de halkın kararı değişir mi bilmem. Fakat büyük bir oy oranı ile yine Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan olur.

Şanlıurfa'da hangi partiden olursa olsun kazanan ve Şanlıurfa'yı mecliste temsil edecek tüm milletvekillerimizi tebrik eder, başarıların devamını diliyoruz.

Allah'a emanet olun.