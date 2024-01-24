Ankara

Genel Müdürlük, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Genel Müdürlüğün Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezince Şangay Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi ile yapılan görüşmede, Marshall bayraklı Omega gemisinin Mirabella isimli gemiyle Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikasıyla gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı belirtilerek, "Geminin üçüncü kaptanıyla görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı'mız ve Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.