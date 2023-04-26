İSTANBUL AA- Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında medya temsilcileriyle bir araya geldiği programdaki konuşmasında, seçime çok az bir süre kaldığını anımsatarak, parti olarak çok iyi seçim kampanyası hazırladıklarını söyledi.

Numan Kurtulmuş, 1,5 yıldır devam eden stratejik çalışmalar sonucunda seçim beyannamesinin ana iskelesinin oluşturulduğunu dile getirerek, yaklaşık 500 sayfadan oluşan AK Parti'nin seçim beyannamesi kitapçığında yapılan ve yapılacak hizmetlerin anlatıldığını kaydetti.

AK Parti'nin diğer partilerden ve adaylardan farkının sadece "yapacağız, edeceğiz" diye birtakım vaatlerde bulunmaması olduğunu anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"AK Parti şimdiye kadar seçim beyannamelerinde söylediği hususların neredeyse tamamına yakınını gerçekleştirmiştir. Kitabımız bizim seçim kararnamemizin özetli mahiyetindedir ve daha çok yapacak işler burada sayılmıştır. 14 Mayıs akşamı sandıklar açıldığında, sadece sandıkların kapakları açılmayacak, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları da milletimiz tarafından sonuna kadar açılarak Türkiye'nin yeni bir vizyonla yeni bir hedefle önümüzdeki 100 yılı bütün dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi oluşturulması süreci hızla, süratle başlayacaktır."

Kurtulmuş, seçim kampanyasının sadece partiler ve adaylar arasında değil vizyonlar arasında da bir yarış olduğuna inandıklarını belirterek, bu seçim yarışında daha önce de olduğu gibi vatandaşların desteğine yürekten inandıklarını söyledi.