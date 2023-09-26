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Sancaktepe Millî Eğitim Müdürlüğünün “Sancaktepe Öğretmen Buluşmaları” projesi kapsamında Sancaktepe’de görev yapan 104 aday öğretmene Diksiyon ve Hitabet Eğitmeni Tayfun Ayaz tarafından “Hayat Sanatı-İletişim Teknikleri” semineri verildi. Programa Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş, Sancaktepe Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tuğba Yazıcıoğlu ve aday öğretmenler katıldı. Programda konuşan Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya kendisininde eğitimci bir aileden geldiğini söyledi. Kaymakam Karakaya "İlçemiz de yaklaşım altıbin öğretmen görev yapıyor. Çocuklarımız sizlere emanet sizler yarınların öğretmenlerini, doktorlarını, mühendislerini yetiştireceksiniz. Sizleri de bir öğretmen yatiştirdi. Mesleğiniz çok değerli bir meslek. Sizlere başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş, yirmi yılı aşkın süredir Sancaktepe'de eğitim hayatının içinde yer aldığını ve Sancaktepe ilçesini, insanlarını çok sevdiğini ifade ederek sizler de inşallah bu mesleği ve ilçemizi sever, uzun yıllar hizmet edersiniz şeklinde konuştu. Konuşmasının sonunda Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş aday öğretmenlere başarılar diledi. Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yiyecek içecek bölümünün başarılı öğrencileri tarafından hazırlanan ikramlıklar ile misafirler ağırlandı. Övgü dolu sözler de öğrencilere güzel bir ödül oldu.

“Öğretmenlerimizin her zaman yanındayız”

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü konuşmasında kensinin de bir eğitimci aileden geldiğini söyledi. Başkan Döğücü "İstanbul ilinin güzel ilçelerinden birinde öğretmenlik yapacaksınız ben sizleri şanslı görüyorum. Bizim belediye olarak bir sloganımız var yaşamaya değer bir ilçe olan Sancaktepe'ye hoş geldiniz. Yarının çocuklarını yetiştirecek olan siz öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Sizlere başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.