HABER: TEVFİK ERK

Siyasi partilerde yerel seçimlerde belediye başkanı olmak için aday adayları ortaya çıkmakaya başladı. Kimi sosyal medya hesabından kimi basın açıklaması ile duyurularını yapıyorlar.

Sancaktepe ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kim olacak sorusu en çok konuşulan konular arasında yerini alıyor. Sancaktepe İlçesinde aday adayı olması beklenen isimlerden biri olan Dr. Gazi Karakurt sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sancaktepe Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu duyurdu.

CHP Sancaktepe İlçe Başkanlığına Belediye Başkan Adayı olmak isteğini belirten Dr. Gazi Karakurt sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "

İlçemizin daha yaşanılabilir bir kente dönüşmesi, halkımızın sorunlarının çözümünde eşitlikçi ve adil bir yaklaşımın benimsenmesi, çocuklarımızın geleceğe umutla bakabilmesi adına an itibariyle Sancaktepe Belediye Başkan Adayı olmak isteğimi partimizin ilçe başkanlığına ilettim. Partililerimizin ve halkımızın teveccühüne talibim. Halkımızla birlikte daha güzel bir dünya ve daha güzel bir Sancaktepe oluşturmak için yola çıkıyoruz. Umudumuzu büyütüyoruz." ifadelerine yer verdi