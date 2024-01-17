HABER: TEVFİK ERK

Sarıgazi Cemevi Başkanı Mete Çelik, Yunus Emre Cemevi Başkanı Erol Koç, Güvenç Abdal Derneği Başkanı Mehmet Çoban, Yenidoğan Cemevi Başkanı Muharrem Er ve Sancaktepe Canlar Cemevi Başkanı Kasım Söylemez'den oluşan Cemevleri Başkanları Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü'ye nezaket ziyaretinde bulunarak 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladılar.

Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ziyaretten duyduğu mennuniyeti dile getirerek " Bu ince düşüncenizden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü " 10 Ocak İdareciler Günü'nü hatırlamanız ve bu nazik ziyaretiniz beni çok duygulandırdı. Sizin bu ince davranışınız için çok teşekkür ediyorum " ifadelerine yerverdi.

Ziyaretler günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.