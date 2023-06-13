HABER: KAMİL HIZER

Sanatta Engel Yok Vakfı, fiziksel, mental ve diğer engeller nedeniyle sanat yapamayan ve sanata ulaşamayan herkes için kurulan ve misyonu engelleri aştırmak, insan haklarına özgürce ulaştırmaya kararlı tüm kurum ve kişileri bir araya getirecek organizasyonlar yapmak; resimden müziğe, tiyatrodan heykele, edebiyat’ın dallarında ve tüm sanat alanlarında engelli bireyleri destekleyen Sanatta Engel Yok Vakfı ve Derneği üyelerinin ve değerli sanatçıların eserlerinden oluşan ‘’YAZA MERHABA’’ sergisi Caddebostan Büyük Kulüp’te açıldı.

Sanatta Engel Yok Vakfı gönüllü destekçisi 55 sanatçının 70 eseriyle katıldığı sergi etkinliğinin açılışını, kalabalık ziyaretçi topluluğu eşliğinde Vakıf Başkanı Yasemin Zanbak yaptı.

Sanatta Engel Yok Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Sevgi Ataman, Basın ve Sanat Danışmanı ressam, yazar Harika Ören, Sanatta Engel Yok Derneği üyeleri, sanatçılar; Nurcan Aral, Figen Kalan, Alev Demirkesen, Aynur Yıldırım, Ayşenur Özkankur, Azniv Çoban, Atilla Yıldırım, Emine Bayraktar, Esma Şahin, İkramettin Kahraman, İclal Vatandost, K. Muzaffer Gençer, LindaKumdagezer, Güler Çelik, Zekiye Yılmaz, Hülya Kurt ataözden, Hayriye Kuran, Zuhal Vatandost, Valya Dilbaz ve onlarca sanatçı misafirlerini karşıladılar. Vakfın amacı hakkında bilgi verdiler. Eserlerini tanıtarak fotoğraf çektirdiler.

Katılımcılara Sanatta Engel Yok Vakfı ve Mengerler Türk Ticaret A.Ş. tarafından eşantiyonlar dağıtıldı.

Sanatta Engel Yok vakfı Başkanı Yasemin Zanbak ‘’ Maddi manevi desteklerini esirgemeyen BüyükKulüp Yönetimi, Sosyal Komitesi; Mengerler Türk Ticaret A:Ş, İstanbul Sanat Magazin ve sanatlarıyla yanımızda olan değerli sanatçı dostlarımıza teşekkür ederiz. İstanbul, Caddebostan Büyük Kulüp Sergi alanında açılan YAZA MERHABA sergimiz 18 Haziran’a kadar sürecek. Geliniz görünüz, eser satın alarak, vakıfa destek olma şansını yakalayabilirsiniz. ‘’ diyerek,gönüllü sanat destekleyicilerine çağrı yaptı.