Kavramsal çağdaş Turk ressamı şair ve teatral performans sanatçısı dünya gezgini eKonomist eğitmen Hicran Çiğdem Yorgancıoğlu; CIGDEM-I EFTALYA ,SANAT-I ALA diyerek yurtdışında farklı kıtalarda ülkemizi temsil ettiği bir tuval üzerine yağlı boya teknik sanat eseriyle katıldı. Ayrıca sanatçı sergi açılış kokteylininde teatral dans performansıyla 3 Eylül 2023 tarihinde Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda sanatseverlerle ve sanatçı dostlarıyla bir araya geldi ve uluslararası arenada sergilediği ve en son Pekin Üniversitesi davetlisi olarak gittiği Çin’de TV leri,n naklen yayınladığı MIM CHI 360 WARRIOR VICTORY – Zafer Dansını KIRMIZI BEYAZ konseptine ve 30 Ağustos’a özgüleyerek yorumlamış ve haberine gazetemizde daha önce yer vermiştik.

Ülkemizi Katar ve ABD Florida da başarıyla temsil eden ve ,insanın bakma biçiminin yaratacağı farka dikkat çekerken nasıl bir yunus aynı zamanda bir balina ya da köpek balığına dönüşür sorularına da yanıt üreten ve vermiş olduğu eğitimlerde aynı zamanda eğitim materyali olarak da yararlandığı eseri “WATER ATLAS of EFTALYA ÇİĞDEM “ isimli Tuval üzerine Yağlıboya eseri ile katılmış ve sanat eseri ile tablonun betimsel anlatısını sanatseverlerle paylaşmaya bu haftada devam ediyor .Bunun yanısıra ;

Sanatçı bu kez bu hafta yeni etkinliklerle sanatseverlerle buluşuyor . Sanata Evet projesinin bir destekleyicisi olarak SANATA HAYIRIN MÜMKÜNSÜZLÜĞÜ FELSEFİ SÖYLEŞİSİ 7 eYLÜL 16 :30 DA , Omurilik Zedelenmesi Farkındalık haftasına da dikkat çekeceği TEATRAL ZİNDE DANSIN OMURGASI Cigdem YORGANCIOGLU MIM CHI 360 7 Eylül saat 15:00 de KIRMIZI BEYAZ SANATSAL YARATICILIK HAREKET VE DANS ATÖLYESİ olarak , MASKELER VE SANAT FELSEFESİ etkinliği ise Sanat Neden Resme Dönüşür ? Sanatçının maskesi bir esere dönüştüyse ve eser bir resim ise Bu resmin arka yüzünde ne var ? mottoları ile karşımıza çıkıyor .

Aktiviteler ücretsiz olarak düzenlenecektir.