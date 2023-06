Merhabalar güzel insanlar. Yeniden sizlerle olmak gerçekten çok güzel. Sevgi ve saygılarımla selamlıyorum öncelikle her birinizi.

Hayatımızın her ânı aslında sanatın bir dalını temsil ediyor. Sanat üretmekten gelen bir kelime olup insanların yaptığı faaliyetlerdir. Sanatçı ise ürettiklerine duygularını katarak gerçekleştiren kişidir benim düşüncelerime göre. Yaşantımız içinde; müzik, resim, edebiyat, dans, spor olmaz ise ne anlamı olur ki bu dünyanın. Okuduğunu anlamamak, yazılanı okuyamamak, ruhunu okşayan bir melodi ile şiir dinleyememek, bilinçli egzersiz yapamamak vs.…bu şekilde yaşamak bence kimseye mutluluk getirmez.

Dostlar! Sanat ve sanatçılar adına söylenen güzel sözleri paylaşmak istedim bugün sizlerle.

Alaylı ya da mektepli ne fark eder ki. Atatürk’e müteşekkiriz. Ruhu Şad olsun.

Yürek sesini size yansıtabiliyorsa insanlar bence sanatçıdır. Hassastır onların kalpleri. Bu müzikle olur, şiirle olur, tiyatro ile olur, resimle olur, kitap yazmakla olur, sunumla olur, dans etmekle olur, fotoğraf çekimi ile olur...v.s.

Herkes uğraşsın bence bir dalla, motive de eder hem de insanı. Hobi olarak da yapılabilir keza sanatın dalları. Duygunuzu hissettirin karşı tarafa yeter ki. Strese de birebir ayrıca...

Sanata dair söylenmiş ünlü özlü sözler buyurunuz birlikte okuyalım:

Büyük Rus ressamı Brullof, bir defa talebesinden birinin eserini tashih etmişti, talebe bu tashih yüzünden, büsbütün değişen levhaya hayretle bakmış ve "Siz bir tek noktaya dokundunuz; fakat eser ne kadar değişti?" demiş. Brullof da şu cevabı vermiştir:

"Sanat o küçük noktanın başladığı yerde başlar."

- Brullof

*********

“Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır.”

- Büyük Friedrich (Frederik the Great)

*********

“Sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahitlerdir.”

- E. G. Benite

*********

“Sanat ne bir oyun ne de bir eğlencedir, o ancak ruhun dışarıya vurarak, kendisini göstermesi ihtiyacıdır.”

- E. G. Benite

*********

“Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.”

- Francis Bacon

*********

“Bir şeyler görürsün ve ne için diye sorarsın ben ise olmayanın hayalini kurar ve neden olmasın derim.”

- Francis Bacon

*********



“Sanat, doğaya eklenmiş insandır.”

- Francis Bacon

*********

“Bir an gelir verimli olabileceğiniz zamanın, on yıldan daha fazla olmadığını anlarsanız, gelecek gecenin yükümlülüğünü omuzlarınızda hisseder ve dünyayı, sanatın onda birine sığdırmak istersiniz.”

- Henri-Frederic Amiel

*********

“Sanat, bizi Allah'a götüren köprüdür.”

- Georg Ebers

*********

“Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır.”

- Hipokrat (Hippocrates)

*********

“Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.”

- Honore de Balzac

*********

“Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder.”

- İbn-i Sina

*********

“Sanat, insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir.”

- Jean Marie Guyau

*********

“Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır.”

- John Heinrich Fussli

*********

“Sanatta tüm ortaklıklar, zararlıdır.”

- John Heinrich Fussli

*********

“Uygulamadaki kusursuzluk, kuramdaki yetersizliği gidermez.”

- John Heinrich Fussli

*********



“Sanat, gözlerimize inanmamamıza yarar.”

- Kari Kraus

*********

“Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da hayata renk verir.”

- Lord Aubery

*********

Sanata ve sanatçıya değer veren önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’te çok güzel sözler söylemiştir sanat adına. Özellikle biz kadınlara seçme ve seçilme hakkını sağlayan ve bugünkü özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz Atamıza minnettarız. İşte bu güzel sözleri hep birlikte okuyalım yine:

“Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır.”

- Mustafa Kemal Atatürk

*********

“Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz. Hatta reisicumhur olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız.”

- Mustafa Kemal Atatürk

*********

“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

- Mustafa Kemal Atatürk

*********

“Medeniyet şahikasının merdiveni sanattır.”

- Mustafa Kemal Atatürk

*********

“Sanatkâr, cemiyette uzun ceht ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”

- Mustafa Kemal Atatürk

*********

“Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz.”

- Mustafa Kemal Atatürk

*********

“Sanatkâr el öpmez, sanatkârın eli öpülür.”

- Mustafa Kemal Atatürk

*********

Sanat öyle göreceli bir kavram ki dostlar bugün sizlere ne kadar yazsam da asla sığdıramam kağıtlara. Sizleri sıkmamak adına en temel kavramlara değindim bugün yazımda. İnanın kalemimi zor tutuyorum yoksa. Başka bir yazımda eksik kalan kısımları değinirim elbette.

Sanat deyince benim aklıma hemen gelen isim tabi ki sanat güneşimiz Zeki Müren. Nurlarda uyusun, ruhu şad olsun. Artık siz okuyucularımda benim ne kadar çok sevdiğimi fark ettiniz sanırım. Özel bir yazımla inşallah sanat güneşimizi bir gün yazacağım. Rahmetli sanatçımızın Bodrum’daki mütevazi evini, oğlumu görmeye her gittiğimde ziyaret ediyorum inanın. Şu an bir sanat müzesi halinde. Orda sanatçımızın ruhunu hissetmemek mümkün değil zaten. Müzeyi gezenler beni çok iyi anlıyorlardır. Zeki Müren eserleri ile içeri adım atıyorsunuz, ardından her odada eşyaları, kıyafetleri, hayranlarından gelen mektuplar ile anılar ve şarkıları çınlıyor duvarlarda sanki.

Bu kadar anmışken seslendirdiği Nihâvend makamı bir eseri yine birlikte mırıldanalım o zaman buyurunuz:

Gözlerinin içine başka hayal girmesin

Gözlerinin içine başka hayal girmesin

Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin

Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin

İstersen yum gözlerini

Tıpkı düşünür gibi

Benden evvel başkası

Sakın seni görmesin

Benden evvel başkası

Seni görüp sevmesin

Kıskanırdım seni ben

Kendi gözümden bile

Nasıl verirdim seni

Bir gün yabancı ele

Sana gelen yollarda

Daima beni bekle

Benden evvel başkası

Sakın seni görmesin

Benden evvel başkası

Seni görüp sevmesin

Beste: Zeki Müren, Söz: Sabih Gözen muhteşem bir şarkı…Kulaklarımızın pası gitti galiba…



Sanat için başka hangi sözler söylenmiş yine birlikte devam edelim:

“Yoksullardan uzaklaşınca sanat, yoksullaşmıştır.”

- Romain Rolland

*********

“Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler.”

- Voltaire

*********

“Sanat; tecrübe de değildir, türev de o, bilinmezle irtibat kurar.”

- Willi Baumeister

*********

“Her büyük sanatçı, sanata kendi damgasını vurur.”

- Victor Hugo

*********

“Kendi kendisiyle barış içinde yaşamak istiyorsa; müzisyen müzik yapmalı, ressam resim yapmalı, şair şiir yazmalıdır. “

- Abraham Maslow

*********

“Sanat, toplumsal bir çabadır; toplumdan gelir, topluma döner. Fakat gelenle giden aynı şey değildir.”

- Attila İlhan

*********

“Sanatın düşmanı bilgisizliktir.”

- Samuel Johnson

*********

“Sanat benim; bilim biziz.”

- Claude Bernard

*********

“Sanat insanın en yüce görevidir, çünkü dünyayı anlamaya ve anlatmaya çalışan düşünce temrinidir.”

- Rodin

*********

“Sanatta çirkin demek, özelliksiz demektir, dışsal ve içsel hiçbir gerçekliği ortaya koymayan demektir.”

- Rodin

*********

“Sanat kâinatın içindedir. Sanatkâr bunu oradan çıkarabilendir.”

- Albrecht Durer

*********

“Sanat yalnız dizeler kurar, yürektir şair olan.”

- Andre Chenier

*********

“Sanat yaratıcıdır, bir gerçekliğin kopyası değildir.”

- Henri Delacroix

*********

“Sanat, doğanın idealize edilişidir veya doğayı idealize eden bir taklittir.”

- Benetto Croce

*********

“Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır.”

- Jean Jacques Rousseau

*********

“Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir.”

- L. Annaeus Seneca

*********

“Sanatçıya iki göz yetmez.”

- Lamartine

*********

“Sanatı duyan insanlarla, sanatı anlayan insanlar çoktur; ama sanatı hem duyan hem de anlayan insan pek azdır.”

- G. S. Hilard

*********

“Sanat, özgür bir ruhun yolculuğudur.”

- Alev Oğuz

*********

“Özgürlüğün olmadığı yerde yaratıcılık olmaz.”

- Soud Qbeilat

*********

“Sanatınızla memnun etmeniz gereken tek kişi, sizsiniz.”

- Don Getz

*********

Bu kadar özlü sözün üstüne daha denebilir ki. Emeğe saygı göstermek ve takdir etmekten başka. Sanata ve sanatla uğraşanlara çok değer verelim. Onları onore edelim. Çünkü gerçekten sanatçılar kolay yetişmiyorlar. Bunu en çok birebir yaşayan biriyim. Viyola sanatçısı annesi olarak oğlumun eğitim aşamalarını size anlatsam inanın çok uzun sürer. İlkokulun ardından orta okul, lise ve üniversite eğitimini Konservatuvar da aldı çünkü. On bir yıllık genel eğitim ile müzik ve enstrüman eğitimi. Alaylı ya da mektepli bu yola emek veren tüm sanatçılarımızı ayakta alkışlıyorum müsaadenizle sizlerin de adına. Onlar olmadan asla olmaz. “Hayatın rengidir sanatçılarımız. O renkleri siz algılarsınız. Kimi mavi, kimi pembe ton salar bizlere, tıpkı gökkuşağı misali…” Filizce…Bu da benim sözüm olsun sanatçılarımız adına.

Yine bir yazımın daha sonuna geldim bile güzel insanlar. Bir başka konuyla tekrar sizlerle olmak tek dileğim. O zamana kadar hoş kalın hoşça kalın inşallah. Selamlar, sevgiler, saygılar.

A. FİLİZ GÖKDEMİR ÖZARSLAN

ADANA