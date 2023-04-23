Samsun

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenen Samsunspor, normal sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Taraftarlar, karşılaşma sırasında yaşadıkları sevinci stat dışına taşıdı ve kentte sevinç gösterileri düzenlemeye başladı.

Samsunspor bayraklarıyla araç konvoyları oluşturan taraftarlar, şampiyonluk marşları eşliğinde kentte tur attı. 

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Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ise ellerindeki meşaleler ve Samsunspor bayraklarıyla kutlamalara katıldı.

AA