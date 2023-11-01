Samsun

Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, MKE Ankaragücü maçında futbolcuların gösterdiği performanstan memnun olmadığını ve ligin 11. haftasındaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde daha iyisini yapmaları gerektiğini belirtti.

Basit anlamda defans yaptıklarını anlatan Gisdol, "MKE Ankaragücü maçında takım boyunu çok geniş bıraktık. Hep birlikte savaşmamız gerekiyor, topun olduğu bölgede baskı yapıp hep birlikte oraya yoğunlaşmamız gerekiyor. Açıkçası RAMS Başakşehir maçındaki performansımızı Atakaş Hatayspor karşılaşmasında göstermemiz gerekiyor." dedi.

Gisdol, takımın en büyük sorununun gol atamamak olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle gol atmanın yollarını görmemiz lazım. Geçmişte de gol pozisyonlarına girmede de sıkıntılar yaşandı. Orta sahada 2 tane 6 numara pozisyonda oyuncu bulundurmamızın sebebi merkezi kapatıp, o bölgede güçlü olmak istiyoruz. Ama gelecek maçlarda ne olur onu bilmeyiz. Buna hep beraber bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Takımın bulunduğu yer itibarıyla oyuncuların üzerinde baskı olması çok normal." diyen Gisdol, şunları kaydetti:

"Ben de onlara daha baskı yapmak istemiyorum, buna da gerek yok. Futbolculara öz güven aşılamaya çalışıyorum. Kendilerini iyi hissetsinler, güçlü hissetsinler ve kendilerine her zaman yardımcı olacak biri olduğunu hissetsinler. Oyun anlamında başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz ama oyuncularım kendilerini daha fazla baskı altında hissetsinler istemiyorum. Bu durumdan bir şekilde dönmemiz gerekiyor, burada yapmamız gereken en önemli şey çok çalışmak."

Devre arasında takıma transfer yasağı gelmezse çok akıllıca transfer yapmaları gerektiğine işaret eden Gisdol, "İhtiyacımız olan bölgeye akıllıca transfer yapmamız lazım. Şu an elimizdeki oyuncularla en iyi şekilde devre arasını getirmeye çalışıyoruz. Eğer futbolcular ilk 11'de oynamak istiyorsa antrenmanlarda yüzde 100'ünü gösterip beni ikna etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.