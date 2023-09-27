Samsun

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren şampiyonluğun mimarlarından teknik direktör Eroğlu ile görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan görüşmenin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yolların ayrılması konusunda mutabakata varıldığı aktarılan açıklamada, "Hüseyin Eroğlu'na, Samsunsporumuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Samsunspor, Eroğlu yönetiminde bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 maçta bir beraberlik ve 4 yenilgi sonunda bir puanla son sırada kaldı.

AA