Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un bu sezon sahasında yaptığı maçlara ortalama 17 bin 119 taraftar geldi.

Transfermarkt'ın verilerine göre kırmızı-beyazlı ekibin bu sezon Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı 19 maçı toplam 325 bin 252 futbolsever takip etti.

Samsunspor, bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından maç başına 17 bin 119 ile Trendyol Süper Lig'de maçlarına en çok seyircinin geldiği dördüncü takım oldu.

Ligde 3. sırada yer alan Trabzonspor ise ortalama 16 bin 214 seyirci ile Samsunspor'un gerisinde kaldı.

Maçlarına en az seyircinin gittiği Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor'un toplam ortalama seyirci sayısı maç başına 14 bin 532 olurken, Karadeniz ekibi tek başına bu 6 takımın toplamından daha fazla seyirciye oynadı.

Trendyol Süper Lig'in toplam ortalama maç başına seyirci sayısı ise 11 bin 201 olarak gerçekleşti.

Soner Soykan: "Taraftarımız takıma gerekli anlarda gerekli desteği verdi"

Yılport Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraftarın hem kendi sahalarında hem de deplasmanda takımlarına büyük destek verdiğini söyledi.

Teknik direktör Markus Gisdol'un gelmesiyle oynanan güzel oyunun taraftarı daha da ateşlediğini dile getiren Soykan, şunları kaydetti:

"Taraftarımız bu sene kötü başlamamıza rağmen takımlarına desteğini, umutlarını hiçbir zaman bırakmadı. İlk 7 maçta 1 puan almamıza rağmen tüm deplasmanlara, tüm iç saha maçlarına geldiler. Birlikteliğimizi, beraberliğimizi hiç bozmadık. Markus Gisdol hocanın gelmesiyle seyirciyi ateşleyen, umutlandıran bir takım oyunu oldu. Taraftarımız bize 12. adam desteğini çok ciddi şekilde verdi. İç saha maçlarında aldığımız puanlara çok büyük etkileyici, patlayıcı güç olarak arkamızda durdular. Baştan beri, 'Birlikte başaracağız' diyorduk. Sağ olsunlar, hem deplasmanda hem de iç sahada kendilerine düşen görevi çok iyi yaptılar. Ligde kalmamızda çok büyük rol sahibi oldular."

Samsunspor'un büyük bir camia ve futbol kültürü bulunan bir şehir olduğuna işaret eden Soykan, bunu her maçta hissettiklerini vurguladı.

Futbolu seven bir taraftar kitleleri bulunduğuna dikkati çeken Soykan, "Zaten Süper Lig'e özlem vardı. 11 yılın hasreti vardı. Bu hasreti sahaya yansıttılar. Taraftarımız takıma gerekli anlarda gerekli desteği verdi. Geriye düştüğümüz, sıkıntı yaşadığımız zamanlarda da hiçbir şekilde takıma negatif etki yaratmadılar. 90. dakikalardan sonra da aldığımız puanlar var. Onda da çok büyük etkileri var." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta sonu itibarıyla kulüplerin seyirci ortalamaları ise şu şekilde oluştu: