Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Yılport Samsunpor ile MKE Ankaragücü ile karşılaştı.
İlk yarı
6. dakikada misafir takımın atağında Chatzigiovanis'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk son anda topu çeldi.
11. dakikada ev sahibi takımın atağında Muja'nın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Osman Çelik'in kötü vuruşunda, top yandan auta gitti.
13. dakikada Samsunspor, 1-0 öne geçti. Zeki Yavru'nun ceza sahası içine pasında Holse'nin sert şutunda defansa çarparak yükseklik kazanan top, kaleci Bahadır Han Güngördü'nün ellerinin üstünden filelere gitti.
14. dakikada Alim Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle MKE Ankaragücü 1-1 eşitliği yakaladı. Misafir takımın kazandığı serbest atışı Tolga Ciğerci kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine ortasında Alim Öztürk'ün kafasına çarpan meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un bakışları arasında ağlarla buluştu.
35. dakikada kırmızı-beyazlı takımın atağında Zeki Yavru'nun sağdan ortasında altıpas içindeki Ercan Kara'nın kafa vuruşunda, top üst direği sıyırarak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.
İkinci yarı
51. dakikada Samsunspor, gole yaklaştı. Ev sahibi takımın atağında Ntcham'ın ara pasında sol çaprazda ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin yerden sert vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü'nün kontrol edemediği meşin yuvarlak, arka direğe çaparak oyun alanına geri döndü.
84. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Ani gelişen Samsunspor atağında ceza sahası içinde Fofana'nın ceza sahası içinde sert şutunda top defansa çarparak Ntcham'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
90. dakikada Samsunspor'un sol çaprazdan kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe plase vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.
Karşılaşmayı Samsunspor, 2-1 kazandı.