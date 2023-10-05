Osman Çelik, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, puan olarak ligin dibinde bulunduklarını ancak oyun anlamında iyi olduklarını belirtti.

İyi oynadıkları maçlarda da istedikleri puanları alamadıklarına işaret eden Osman Çelik, "Takım olarak yeniden yapılanmaya gittik. Futbol direktörlüğüne Fuat Çapa hocamız da geldi. Bize bu süreçte çok faydalı olacağına inanıyorum. Takım olarak reaksiyon vermemiz gerektiğini konuştuk. Çaykur Rizespor maçıyla beraber inşallah beklediğimiz kırılma anını yaşayıp, bundan sonra sürecin daha iyi geçeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarın kendilerinden beklentisinin yüksek olduğunu vurgulayan Osman Çelik, şunları kaydetti:

"Biz de bu beklentilerin altında kaldığımızın farkındayız. Biz de eve gittiğimizde rahat uyuyamıyoruz, çok üzülüyoruz. Bunun için çok çalışıp analizlerle, hocalarımızın verdiği taktik, teknik, fiziksel bilgilerle bunu geliştirmeye çalışıyoruz. İş bir yerde kırılacak. Ondan sonraki süreç daha güzel olacak. İhtiyacımız olan tek şey bir galibiyet alıp takımın öz güvenini tekrar kazanması ve hak ettiğimiz sıralara doğru tırmanmak. Bunu yapacak karakterde ve kalitede bir takım olduğumuza inanıyorum. Takım arkadaşlarımın hem oyunculuk seviyelerine hem de karakterlerine çok güveniyorum. Bu takım beklenenden daha iyi yerde ligi bitirecek diye düşünüyorum."

Osman Çelik, eleştirilere saygı gösterdiklerini dile getirerek, "Tabii ki uzun yıllardan sonra Süper Lig'e çıktık, taraftar da başarı bekliyor. Kaliteli bir takım kurulduğunu düşünüyorum. Geçiş sürecinde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Alacağımız bir galibiyetten sonra ivmelenmemizin daha farklı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

AA