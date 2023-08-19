SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Dinamik ısınma, koordinasyon ve 4'e 1 rondo çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.