Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında, ikas Eyüpspor'u ağırladı.
Maçın 4. dakikasında Samsunspor 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlı takımın sağ taraftan kazandığı korner atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ortasında ceza sahasında iyi yükselen Dimata, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.
6. dakikada ani gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
18. dakikada ikas Eyüpspor'un sağ çaprazdan atağında çalımlarla ceza sahası içine giren Ampem'in yerden şutunda, top yandan auta gitti.
Reeder Samsunspor, maçın ilk yarısı 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarı
61. dakikada Samsunspor skoru 2-0 yaptı. Emre Kılınç'ın sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Dimata kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
74. dakikada ikas Eyüpspor'da Thiam penaltı atışından yararlanamadı. Ani gelişen atakta çalımlarla ceza sahası içine giren Umut Bozok, Satka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, serbest atış verdi. Pozisyonun ceza sahasında olduğuna yönelik VAR'dan gelen uyarı üzerine Metoğlu, kararını penaltı olarak düzeltti. Penaltı atışını kullanan Thaim, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsttün auta gönderdi.
89. dakikada ev sahibi takımın atağında Muja'nın ceza sahası içinden sert şutunda, top direğin dibinden auta gitti.
90+5 dakikada Samsunspor farkı 3'e çıkardı. Ntcham'ın defans uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Moundilmadji, kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda meşin yuvarlak, Berke Özer'in bacaklarının arasından ağlara gitti. 3-0
Reeder Samsunspor, karşılaşmayı 3-0 kazandı.