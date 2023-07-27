Haber: Damla Oya Erman

Güney Kore'nin ev sahipliği yaptığı yıllık Unpacked etkinliğinde, şirket tabletleri, akıllı saatleri ve katlanabilir cihazları için güncellemeler duyurdu. Ancak bu cihazların hepsi, işlemci ve ekran teknolojilerinde yapılan tipik geliştirmeler ve birkaç yeni detay dışında, nispeten küçük yeniliklerle geldi.

Etkinlikte, beşinci nesil katlanabilir akıllı telefonlarının tanıtımına odaklandı: 6.7 inçlik Z Flip 5, 3.4 inçlik bir cihaza katlanabilen bir model; ve 6.2 inçlik Galaxy Z Fold 5, bir kitap gibi açılıp 7.6 inçlik bir cihaza dönüşebilen bir model. Her iki telefon da geliştirilmiş tasarıma, daha iyi kameralara ve uzun pil ömrüne sahip.

Ancak fiyatlar aynı şekilde yüksek kalmaya devam ediyor. Z Flip 5, 999.99 dolar ile başlıyor ve Z Fold 5, 1,799 dolar ile başlıyor. Geçen yılki fiyatlarla aynı olan bu rakamlar, diğer katlanabilir telefonlarla benzer seviyede.

Samsung, katlanabilir telefonlar alanında tartışmasız lider konumunda ve form faktörüne olan inancını koruyor. Ancak katlanabilir ve esnek ekranlı telefonlar hala geniş kitleler tarafından benimsenmedi.

Counterpoint Research'e göre, 2019 ile 2022 yılları arasında katlanabilir telefon sevkiyatları dünya genelinde yüzde 2.000'den fazla artarak 600.000'den 13 milyona ulaştı. Şirket, 2027 yılında sevkiyatın 100 milyonun üzerine çıkacağını ve premium pazarın yüzde 38'ini oluşturacağını tahmin ediyor. Ancak bu rakamlar, küresel olarak geçen yıl sevk edilen 1.2 milyar akıllı telefonla kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor.

Yüksek fiyatlar, katlanabilir telefonların geniş kitleler tarafından benimsenmesinin önünde büyük bir engel oluşturuyor. Fiyatları düşürmek, sektördeki ilgiyi artırabilir; ancak esnek ekranlar ve özel yapım menteşeler gibi maliyetli bileşenler, üreticilerin bu fiyat düşüşünü yakın bir zamanda gerçekleştirmesini zorlaştırabilir.

Samsung'un mobil ürün müdürü Drew Blackard, fiyatların düşeceğine ve katlanabilir cihazların bir gün amiral gemisi cihazlar haline geleceğine inanıyor. Ancak şu an için Samsung, müşterileri ikna etmek zorunda kalacak.

Yeni telefonlar arasında, Z Flip 5, önceki sürüme göre neredeyse dört kat daha büyük bir ekranla geldi. Kullanıcılara özelleştirme imkanı sağlayan bu ek alan, yeni saatler, daha fazla widget erişimi, tam bir klavye ve selfie çekme olanağı sunuyor. Galaxy Z Flip 5 aynı zamanda AI geliştirmeleriyle kameraya yeni özellikler eklerken, düşük ışıklı ortamlarda daha net fotoğraflar için geliştirilmiş bir Gece Modu sunuyor.

Güçlü kullanıcılar ve profesyoneller için tasarlanan Galaxy Z Fold 5 ise daha ince ve kompakt bir S Pen Fold Edition ile geldi. Ayrıca Galaxy Watch 6, uyku ve kalp takibi için geliştirilmiş özelliklerle tanıtıldı ve Galaxy Tab 9 tabletinin üç yeni versiyonu üç farklı boyutta sunuldu - 11 inç, 12.4 inç ve 14.6 inç.