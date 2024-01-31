Haber: Damla Oya Erman

Şirketin karı, tüketici cihazları ve onların gücünü sağlayan çipler için olan talebin hala düşük seviyede olduğunu gösteriyor.

Samsung, Aralık çeyreğinde işletme karının bir önceki yıla göre yüzde 35 düşerek 2.8 trilyon won (yaklaşık 2.1 milyar dolar) olduğunu açıkladı. Bu rakam, daha önce bu ay paylaşılan kazanç tahminleriyle uyumlu.

Buna rağmen, Samsung, mobil cihazlara olan talebin bu yıl canlanmasını bekliyor. Şirket, özellikle AI destekli akıllı telefonlar gibi yeni ürünlerin piyasaya sürülmesiyle 2024'te akıllı telefon pazarında bir iyileşme beklediğini açıkladı.

Samsung, uzun süredir dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı olma unvanını taşısa da, dördüncü çeyrekte Apple tarafından geçildi. Araştırma firması IDC'ye göre, iPhone üreticisi 2023'te küresel pazarın yüzde 20.1'ine hakim oldu, Samsung ise yüzde 19.4'te kaldı.

Güney Koreli firma, düşük akıllı telefon satışlarını kabul etti, ancak önceki üç aya göre yüksek kaliteli akıllı telefonlara olan talepte bir artış olduğunu belirtti. Ayrıca, tablet satışlarının da yeni ürün lansmanlarıyla arttığını söyledi.

Samsung, Covid sırasında yaşanan tarihi bir arz kıtlığı ve elektroniklere olan tüketici talebinin zayıf olması nedeniyle geçen yıl yarı iletkenlere olan talebin düşmesi gibi birçok zorluğa karşı mücadele ediyor. Bu durum, Samsung'un dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olarak büyük kayıplar yaşamasına neden oldu.

Çarşamba günü şirket, bellek çipi işini içeren cihaz çözümleri biriminde 2023 için 14.9 trilyon won (yaklaşık 11.2 milyar dolar) kayıp bildirdi. Bu, bir önceki yılın 23.8 trilyon won (17.8 milyar dolar) kârı ile karşılaştırıldığında büyük bir düşüşü temsil ediyor.

Ancak, bu yıl pazarın kademeli olarak toparlanması bekleniyor. Şirket, "faiz politikaları ve jeopolitik sorunlar dahil olmak üzere çeşitli potansiyel engellere rağmen" 2024'ün ilk yarısında kazançlarda bir ılımlılık yaşanmasını, daha belirgin bir iyileşmenin yılın ikinci yarısında olmasını beklediğini belirtti.

Samsung hisseleri, Çarşamba günü Seul'de %1.6 düştü.