Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, "Galaxy Watch" akıllı saat modellerine bir yenisini ekledi.

Galaxy Watch FE, Galaxy Watch'un güçlü donanım performansıyla gelişmiş sağlık ve egzersiz izleme özelliklerini bir araya getiren şık ve dayanıklı bir tasarıma sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Galaxy Ekosistemi Ürün Planlama Mobil e-Deneyim İş Birimi Ekibi Başkanı Junho Park, sağlık ve egzersiz takibi özelliklerini dünya çapında mümkün olduğunca çok sayıda kullanıcıya ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Park, "Kullanıcıların sağlıklı yaşam adımlarına her gün devam edebilmesi ve hedeflerine ulaşması için çalışıyoruz. Giyilebilir cihazlar portföyümüze yeni Galaxy Watch FE'yi ekleyerek, bu yolla daha fazla insanı motive edebilmek ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini gün boyu teşvik eden kişiselleştirilmiş sağlık bilgilerine erişim olanağını kullanıcılara sunmak bizi heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

- Sağlıklı bir yaşam tarzı için stil ve dayanıklılık

Galaxy Watch serisinin ikonik tasarımını temel alan yenilenmiş bir görünüme sahip Galaxy Watch FE, 40 milimetre boyutunda sunuluyor. Siyah, pembe altın ve gümüş renk seçeneğiyle satışa sunulan ürün, kullanıcıların saatlerini özelleştirmesine olanak tanıyan çeşitli yeni saat yüzleri bulunduruyor.

Küçük bir dokunuşla değiştirilebilen kordonlar, kullanıcının kendi tarzlarına göre kordonları eşleştirmesini kolaylaştırıyor. Galaxy Watch FE, günlük kullanım sırasında meydana gelebilecek çizilmelere karşı koruma sağlayan, üstün dayanıklılığa sahip safir kristal camla donatıldı.

Samsung'un gelişmiş "BioActive" sensörüne sahip Galaxy Watch FE'nin ileri düzeydeki egzersiz ve sağlıklı yaşam özellikleri, günün her saatinde, kişiselleştirilmiş ve eyleme geçirilebilir ipuçları sunabiliyor.

Kullanıcılar ayrıca bir dizi kalp sağlığı takibi özelliğiyle bütünsel kalp sağlıklarını da takip edebiliyor. Normal seviyelerden yüksek veya düşük kalp atış hızlarını tespit etmek için "HR Alert" özelliğine sahip Galaxy Watch FE, atriyal fibrilasyon riskini (Afib) düşündüren kalp ritimlerini proaktif olarak takip eden "Düzensiz Kalp Ritmi Bildirimi" (IHRN) özelliğini de kullanıcılara sunuyor. Kullanıcılar, kan basınçlarını ölçerek ve EKG'lerini izleyerek kalp sağlıkları hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyor.

100'den fazla egzersiz programı

100'den fazla farklı egzersizle kaydedilen gelişim de doğrudan bileklerden takip ediliyor.

Galaxy Watch FE, kullanıcıların sağlık hedeflerine ulaşmasını ve motivasyonlarını korumasını destekliyor. "Vücut Kompozisyonu" özelliği, gelişimi takip etmek için kapsamlı vücut görünümü ve fitness verileri sunuyor. Kullanıcılar ayrıca, sağlık hedeflerine doğru ilerlerken motivasyon mesajları da alıyor.

Serinin tümünde olduğu gibi Galaxy Watch FE de Samsung Galaxy cihazları arasında sorunsuz bağlantı deneyimleri sunuyor. Kullanıcılar, "Telefonumu Bul" özelliğiyle saatleriyle bağlantıları kesildiğinde telefonlarını hızlı ve kolaca bulabiliyor.

Galaxy Watch FE'nin bağlı olduğu Samsung akıllı kamerasını "Kamera Kumandası" ile bilekten kontrol etmek, çekim modunu seçmek, açıyı değiştirmek ve yakınlaştırma yapmak mümkün oluyor. Galaxy Watch FE, Samsung Wallet'ı da destekliyor. Böylece kullanıcılar, "hepsi bir arada" dijital cüzdan özelliği taşıyan akıllı saatlerinden ehliyet veya öğrenci kimliği gibi kimlik belgelerine erişebiliyor ve alışverişlerinde ödeme yapabiliyor.