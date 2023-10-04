Merkezler arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde fizik tedavi ünitesi oluşturuldu.

Her gün Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezine giden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, ihtiyaç duyan hastaları burada muayene ediyor. Fizik tedavi görmesi gerekenlere de yine aynı yerde tedavi uygulanıyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlu hekimi Prof. Dr. İlker İlhanlı ile müdürü Birol Yılmaz, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezindeki çalışmaları inceledi.

İlhanlı, burada yaptığı açıklamada, Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin 2019'dan bu yana hizmet verdiğini söyledi.

Merkezde bulunan ve fizik tedavi merkezlerine ulaşımı zor hastaların işlerini kolaylaştırmak amacıyla çalışma başlattıklarını belirten İlhanlı, böylece yaşlı ve fiziksel engelli hastaların başka yere gitmeden bulundukları kurumda rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmalarını amaçladıklarını anlattı.

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yusuf Duru ise protokol kapsamında merkez sakinlerinin fizik tedavi hizmetlerini bulundukları yerde aldıklarını vurgulayarak, "Bu hem hastalarımız hem de çalışanlarımız açısından büyük avantaj. Hastalarımız bedensel engelli olduğundan transfer yaşamamış oluyor. Aynı zamanda istedikleri anda fizik tedavi çalışanlarımıza ulaşma imanı bularak tedavi görüyorlar." dedi.

Merkez sakini Murat Kırkıl ise hizmetten memnun olduğunu dile getirerek, "Görevli arkadaşlarımız saat 8'den akşam 5'e kadar buradalar. Daha önemlisi ise çalışanların bizlere gösterdikleri ilgi. Dışarıya gidip gelmek bizim için çok büyük sıkıntı oluyordu. Onların buraya gelmesi, bizlere gösterdikleri ilgi ve alaka bizi çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

AA