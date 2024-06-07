İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Canik, Bafra, İlkadım, Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Polisin Canik'te S.Ç. ve E.K'nin kargo paketleri ile adreslerinde yapılan aramada 7 bin 840 sentetik ecza hapı, pompalı tüfek ve 4 tüfek kartuşu; Bafra'da S.Y, T.A. ve H.U'nun üstlerinde ve ikametlerinde 5 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ve bir miktar para; İlkadım'da M.O.Ç'nin aracında ve adresinde 98,72 gram sentetik uyuşturucu, 25 sentetik ecza hapı ve hassas terazi ele geçirildi.

Çarşamba ilçesinde ise İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince D.G'nin kenevir yetiştirmek üzere sera kurduğunun belirlemesi üzerine yapılan operasyonda 63 kök kenevir bitkisi, 550 gram esrar ile hassas terazi bulundu.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.