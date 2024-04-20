13. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Kırmızı-beyazlı takımın kazandığı korner atışını Emre Kılınç kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında iyi yükselen Moundilmadji kafayla vurdu ama top üst direğe çarparak auta çıktı.

33. dakikada ev sahibi takımın sol tarafından kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe plasesini kaleci Magomedaliev iki hamlede bloke etti.

41. dakikada Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına ortasında Van Drongelen'in kafasından seken top Mendoza'nın önünde kaldı. Kolombiyalı oyuncu yerden plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un yanından ağlara gönderdi: 1-0

45+8 dakikada Samsunspor atağında Muja'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Ntcham'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

60. dakikada ev sahibi takımın atağında Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası dışından Taylan Antalya'nın sert şutunda, kaleye yönelen topu kaleci Magomedaliev son anda kornere çeldi.

68. dakikada Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı'ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

86. dakikada ev sahibi takımın atağında Fofana'nın ceza sahası içine ortasında Tait'in plase vuruşunda, top az farkla auta gitti.

90+2. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Kırmızı-beyazlı takımın atağında ceza sahası içinde Alim Öztürk'ün kafa ile pasında topu Dimata kafayla ağlara gönderdi: 1-1

90+8. dakikada ev sahibi takımın atağında Tait'in pasında topla buluşan Moundilmadji, öne çıkan kaleci Magomedaliev'in üzerinden meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Üst direğe çarpıp oyun alanına dönen topu tekrar önünde bulan Moundilmadji'nin vuruşunda, savunma bu sefer kornere gönderdi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.