Samsun

Şiddetli yağış nedeniyle Samsun-Ankara kara yolu Otogar mevkisinde taşkından dolayı bazı araçlar yolda kaldı.

Canik Belediyeevleri Mahallesi çevre yolunda sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde Ordu istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı, bazı araçlar yolda kaldı, heyelan meydana geldi.

Yağış nedeniyle oluşan taşkın nedeniyle Gülsan Sanayi Sitesi'nde pek çok iş yerini su bastı, sokaklar suyla doldu. Bazı vatandaşlar, su ile dolu sokakta bot kullandı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla sel suyunu iş yerlerinden tahliye etmeye çalışıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait iş makineleri ve personel ise tıkanan rögar kapaklarını açarak biriken suları tahliye ediyor.

Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 133. Sokak'ta iki apartman arasındaki istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle yıkıldı. Duvarın altında kalan park halindeki 3 araçta büyük hasar meydana geldi.

Bölgedeki apartmanların zemin katlarında ve yollarda su baskınları yaşandı.

4 ilçede eğitime bir gün ara verildi

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada Atakum, İlkadım ve Canik'te tüm okullarda eğitime 13 Haziran Salı günü ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca Tekkeköy'de ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

AA