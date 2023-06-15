SAMSUN AA- Havza ilçesinde hizmete 2015'te giren, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim verilen merkezde, özel öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata adapte olmalarını sağlamak için çalışmalar yapılıyor.

Okulda verilen müzik eğitimine piyano ve akordiyon çalan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ da zaman zaman eşlik ediyor.

Ertuğ, Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde uzun yıllar görev yaptığını söyledi.

Merkezdeki orta ve ağır zihinsel engeli bulunan öğrencilerin özel eğitime ve ilgiye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Ertuğ, şöyle devam etti:

"Müzik eğitiminin bu öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerini, tecrübelerimizle gördük. Ben müziği amatörce de olsa seven biriyim. Piyano ve akordiyon çalarak özel çocuklarımızın güzel zaman geçirmelerini, ritim duygularını geliştirmelerini sağlamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın müzik derslerinde mutlu olduğunu bildiğim için ara sıra buraya gelerek müzik öğretmenlerimize eşlik ediyorum. Herkesin mutlu olduğunu görmek, bizleri mutlu ediyor."

Merkezin müdür yardımcısı ve müzik öğretmeni Anıl Kızılırmak ise 7 yıldır merkezde görev yaptığını belirterek, "Bazı çekincelerle geldiğim bu okulda meslek hayatımın en güzel dönemini geçiriyorum. Müzik derslerimiz keyif ve enerji atma dersi olarak görülebilir. Özel çocuklarımızla perküsyon ağırlıklı çalışıyoruz. Şarkı söyleyebilen öğrencilerimiz var. Bu çalışmalarımız, öğrencilerimiz üzerinde çok ciddi katkılar sağlamakta." dedi.

Yürütülen eğitimlerle çocukların ritim duygularında çok güzel gelişmeler sağladıklarına işaret eden Kızılırmak, "Çocuklarımız takım çalışması, takım ruhunun ne olduğu konusunda güzel kazanımlar elde etti. Artık grup halinde de müzik yapabiliyorlar. Bireysel çalışmalarda da başarılı oluyorlar. Çocuklarımızın sosyal ilişkilerinin çok iyi olması gerekiyor. Müzik dersinin, bu alanda kazanım elde etmeleri bakımından çok büyük köprü olduğunu düşünüyorum. Göz teması, iletişim becerileri gibi kazanımları müzik dersi sayesinde öğrencilerimize kazandırıyoruz." diye konuştu.

Müzik öğretmeni Güneş Parlak, 1 yıldır merkezde görev yaptığını dile getirerek, "Daha önce özel eğitim kurumlarında görev yapmamıştım. Buradaki çocuklar birbirlerinden çok farklı. Engelleri var fakat kalpleri engelsiz. Sevgi ile birçok şeyi yapabiliyoruz. Çocuklar sizin onları sevdiğinizi çok iyi anlayabiliyor. Gözünüzden her şeyi anlayabiliyorlar. Çünkü bu çocuklarımızın yüreğinde saf ve karşılıksız sevgi var. Ben onları çok seviyorum. Sevgi ile yola çıktım. Daha önceki tecrübelerim bu okul için yetersiz kalmıştı. Burada yeniden mesleğe başladım ve yeniden öğretmenliği öğrendim. Çocuklarımız ile öğrenmeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.