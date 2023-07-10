Vali Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcu trafiğinde geçen yılın ilk yarısına göre bu yılın aynı döneminde yüzde 17 artış olduğunu belirtti.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2023 yılı haziran ayı itibarıyla yolcu trafiğinin iç hatlarda 109 bin 70, dış hatlarda 18 bin 793 olmak üzere 127 bin 863 olarak gerçekleştiğine işaret eden Dağlı, "Havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği 1166'sı iç hat, 150'si de dış hat olmak üzere 1316, taşınan yük ise 1289 ton oldu. Ocak-haziran döneminde yolcu trafiği ise 663 bin 456 olarak gerçekleşti." ifadesini kullandı.

AA