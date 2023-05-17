Süper Lig’in 34.haftasında Lider Galatasaray Lig’de kalma mücadelesi veren İstanbulspor’a konuk oldu. Maça etkili başlayan bir Galatasaray vardı. İlk yarıda peş peşe çekilen şutlar gole çevrilemese bile 45+11 ‘de Icardı’nın penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 2. Gole var engeli takıldı.45+13 te Kerem’in sağ kanatta ceza sahası önüne sert gönderirken Icardi topu boş kaleye yuvarladı ancak var incelemesi sonrası gol ofsayt nedeni ile iptal edildi. Galatasaray’da 75.dakikada Zaniolo topu kontrol etmek isterken rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü var incelemesi sonrası hakem kırmızı kartını gösterdi. 10 kişi kalan Galatasaray için kritik dakikaların başladığını görmüş olduk. Fakat Lider için durmak yoktu. 89.dakikada Icardı’nın golüyle 10 kişi kalan Galatasaray 2-0 maçı bitirmeyi bildi. Icardı aynı zamanda Lig’deki 17.golünü buldu. Bu skor şampiyonluk yolunda önemliydi rakiplerine fırsat vermeyen lider vardı sahada.