William Shakespeare’in 1560’lı yıllarda yazdığı “Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası” adlı eserinden uyarlanarak post modern şekilde müzikalleştirilen “Yaz Gecesi Müzikali” oyunu dün akşam Cevahir Besa Sahne’de hem seyircisiyle hem de sanatçı dostlarıyla bir kez daha buluştu.

Prömiyeri 8 Mart gecesi yine Cevahir Besa Sahne’de gerçekleştirilen oyunun ve sonrasında sergilenen tüm oyunların gelirleri depremzedelere bağışlanan müzikalin yönetmenliğini ülkemizin son dönem başarılı genç tiyatro yönetmenlerinden Volkan Ateş Gündüz’ün üstlendiği “ Yaz Gecesi Müzikali” adlı oyun Baht Tiyatro & VAG Sanat Yapım ortak yapımı olarak tiyatro severlerle buluşurken müzikalin başlıca rollerini Burak Sevinç, Sinem Güven, Can Ceylan, Cüneyt Üstün, Yaşar Karakulak paylaşırken oyunun müzikleri Sezen Aksu, Can Atilla, Samet Önder Kök, Volkan Ateş Gündüz, Ulaş Kurugüllü, Utku Palta, Mustafa Töngemen, Erdinç Çelikkol, aranjeleri ise Samet Önder Kök, Can Atilla, koreografisi Sinem Güven, dekor tasarımı Selim Cinisli, kostüm tasarımı ise Cemre Melis Çınar tarafından üstlenildi.

Cevahir Besa Sahne’de sahnelenen müzikali dün gece izleyenler arasında taverna müziğinin efsane isimlerinden Atilla Yelken, ekranların unutulmaz sunucularından Güler Kazmacı, ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, duayen gazeteci ve fotoğrafçı Yaşar Şenyüz, çakıl taşı sanatçısı Ayfer Yelken , FİLM-SAN Vakfı Başkanı Kıvanç Terzioğlu, Basın danışmanı ve PR uzmanı Derya Özgören, ünlülerin fotoğrafçısı Zeki Sever,Pera’dan Galata’ya sosyal medya platformu üyeleri, Anadolu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Zerrin Doğrul, Iraz Savun, Belma Yağmur, Ahmet Tankut, Saliha Türk, Yasemin Evcen, İlknur Şanal, Sedat Gençoğlu, Ahmet Tav, Serpil Karan, Nurettin Aygül gibi isimlerde müzikali izleyenler arasında idi.

İnteraktif olarak sergilenen “Yaz Gecesi Müzikali” adlı eserin bu haftaki konukları Türkiye tangosuna yön veren ve Türkiye’nin sesini tüm dünyada duyuran değerli tango dansçı ve eğitmenleri Eşref Tekinalp ve Vanessa Gauch performanslarıyla müzikali izlemeye gelenlere unutulmaz dakikalar yaşattılar.

Oyun sonrası müzikali izlemeye gelen ünlü konuklardan Atilla Yelken “ Son dönemlerde seyrettiğim en mükemmel müzikal komedi diyebilirim. Müzikleri, koreografisi, oyunculuklar. İzlerken çok büyük keyif aldım ve tüm sanatseverlere bu oyunu izlemelerini tavsiye ederim” dedi.

Duayen gazeteci Yaşar Şenyüz ise “ Tek kelimeyle bayıldım. Bu kadar kalabalık bir kadro ile bu tarz oyunlar ancak devlet tiyatrolarında veya büyükşehir tiyatrolarında sergilenebilecekken bu oyun bir özel tiyatroda tiyatroseverlerle buluşuyor. Bu müzikal yaz aylarında muhakkak açık hava tiyatrolarında ve önümüzdeki sezon büyük şehir belediyelerinin sahnelerinde halkla buluşturulmalıdır” diyerek duygularını ifade etti.

Müzikali izleyen çakıl taşı sanatçısı Ayfer Yelken ise oyun sonrası yaptığı açıklamada “Oyunu daha önce izlemiştim ve çok beğenmiştim. Bunu da Pera’dan Galata’ya adlı sosyal medya platformu ile paylaşınca dostlarımda izlemek istediler. İkinci kez hem onlara eşlik etmek hem bir daha aynı keyfi yaşamak için izledim. Tek kelimeyle muhteşem bir oyun ve sosyal medya platformundaki arkadaşlarım da bana bu oyunu önerdiğim için teşekkürlerini ifade ettiler” dedi.