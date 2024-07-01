Murat Yıldırım ile Büşra Pekin “Şampiyonlar-Satrancın Gizemli Taşları” filminde başrol için bir araya gelecek. Poll Films imzalı filmin senaryosu Arzu Yurtseven tarafından yazıldı.

Önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak olan filmde Murat Yıldırım “Metin”, Büşra Pekin de “Canan” karakterlerini üstlenecek. Oyuncular, 2 çocuklu evli bir çifti canlandıracak.

Şampiyonlar-Satrancın Gizemli Taşları Filmi Oyuncuları

Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu filmde Erdal Özyağcılar ve Ezo Sunal gibi oyuncular da yer alacak. Ezo Sunal, “Metin”in kız kardeşine yani çocukların halaları olacak. “Şampiyonlar-Satrancın Gizemli Taşları” filminde Mert Ege Ak ve Ayaz Gülşen de oynayacak.

"Chaplin Dörtlüsü "Filmin Çekimleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor !

Tufan Taştan’ın yönetip Barış Bıçakcı’yla beraber kaleme aldığı "Chaplin Dörtlüsü" filminin çekimleri Ankara’da başladı.

“Chaplin Dörtlüsü” filminin başrollerinde Melisa Sözen, Cengiz Bozkurt, Taner Ölmez, Sumru Yavrucuk ve Mustafa Avkıran buluştu. Çekimlerine Ankara’da başlanan filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Engin Hepileri, Mustafa Kırantepe, Oğuz Kara, Yasemin Szawlowski gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmin Ankara’daki çekimlerine katılan konuk oyuncu listesi de oldukça iddialı; Burçin Terzioğlu, Metin Akdülger, Kubilay Aka, Saygın Soysal ve Hasibe Eren…

Taştan Film imzalı “Chaplin Dörtlüsü“nün yönetmen koltuğunda aynı zamanda senaryoyu da Barış Bıçakcı ile beraber yazan Tufan Taştan oturuyor. Yaşadıkları trajik toplumsal olaylar sonucu süper güçler elde eden 4 süper kahramanın hikâyesini anlatan fantastik aksiyon türündeki filmin çekimleri Ankara ve çevresinde devam ediyor.

Çilem Duman'dan Murat Göğebakan Şarkısı "Kör Bıçak"Yorumu

Söylediği eserleri farklı tarzıyla yorumlayan sanatçı Çilem Duman usta müzik insanı Murat Göğebakan'ın gönüllere taht kuran ''Kör Bıçak'' eserini yeniden yorumladı.Sanatçı,söz müziği Murat Göğebakan'a ait eseri pop soundlarda genç kitleler ile buluştururken Murat Göğebakan hayranlarının sevgisini kazanmayı hedefliyor.

Murat Göğebakan'ın vokalistliğinide yapan sanatçı Çilem Duman'ın seslendirdiği eserin aranjörlüğünü Eren Koçin üstlendi. Yeni cover versiyonda sanatçı opera vokaller ile esere renk kattı.Okumalar Alfa Müzik Yapım Stüdyolarında gerçekleşti.Klip ünlü yönetmen Ali Eşitmez imzası taşıdı.Kostüm stylingi sanatçının kendisinin yaptığı klipte, Klip çekimleri Kuruçeşme Wine&Duck isimli sosyetik mekanda gerçekleşti.

Şarkının mixini genç başarılı müzisyen Caner Hepvarlık yaparken eserin maestering imzası usta müzisyen Emre Kral üstlendi. Çilem Duman şarkıyı yorumlamak isteğini Murat Göğebakan'ın oğlu Bülent Göğebakan ile paylaştığında tam desteğini aldı. 2024'ün iddialı slow şarkıları arasında yer alacak ''Kör Bıçak'' Seyhan Müzik etiketi ile NetD YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda 21 Haziran 'da dinleyici ile buluştu.

"Yakamoz" Filmi Vizyona Girdi !

Yakamoz' filminin gala gösterimi 25 Haziran Salı günü saat 19.00'da Kadıköy Sineması'nda gerçekleştirildi.

Film, üzerinden 100 yıl geçen mübadele temasını aynı evde yaşamak zorunda kalan Türk ve Rum iki aile üzerinden işliyor.

Filmin çekimleri ise Kapadokya Bölgesi’ndeki Aksaray ilinin Güzelyurt (Gelveri) ilçesinde gerçekleştirildi.

Ali Kerem Gülermen'in ilk uzun metraj filmi olan Yakamoz'un senaryosu Elveda Rumeli’nin senaristi Ali Can Yaraş tarafından yazılırken, filmin başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Engin Alkan yer alıyor. Filmde Yetkin Dikinciler Kavalalı bir balıkçıyı, Engin Alkan ise Rum bir çömlek ustasını canlandırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Nur Gürkan, Görkem Yeltan, Feriha Eyüboğlu, Kirkor Dinçkayıkçı, Aybars Kartal Özson, Kürşat Atlıoğlu ve Melih Ekener gibi isimler de yer alıyor.

'Yakamoz' filmi 28 Haziranda vizyona girdi.

"Hücreler " Tiyatro Oyununa İki Ödül Birden

Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi dev oyuncu kadrosunu aynı sahnede buluşturan BKM’nin 2024 prodüksiyonu ‘Hücreler ’ 11.Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde iki farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın kaleminden yine Engin Günaydın ve Doğu Yaşar Akal’ın yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘Hücreler ’, bu yıl 11.kez düzenlenen Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu – Komedi’ ve ‘En İyi Yapım – Komedi’ dalında ödül aldı.

Engin Günaydın, Nisan Ceren Özerten, Mehmet Hakyemez, Eray Karadeniz, Meriç Taner Kadıoğlu ve Iraz Akçam’ın katıldığı törende alkışlar ‘Hücreler’ için yankılandı. Nisan Ceren Özerten ‘En İyi Yapım – Komedi’ ödülünü tüm ekip adına aldığını dile getirirken Engin Günaydın ‘En İyi Erkek Oyuncu – Komedi’ ödülünü alırken kendine has mizahıyla katılımcıların yüzlerini gülümsetti. Hücreler oyunu çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatıyor.

Oscar Ödüllü Ünlü Oyuncu Adrien Brody İstanbul’da Film Çekecek!

‘Piyanist’ filmiyle Oscar kazanan Adrien Brody, Türkiye’ye geliyor. Ünlü Hollywood yıldızı, ABD-Türk ortak yapımı ‘My Daughter's Friend’ filminde başrol oynayacak. Yapımcılığını David Wachs (Toric Films LLC) ve Galip Güner’in (Statü Pictures) üstlendiği yapımda, Brody’ye güzel yıldız Nicky Whelan eşlik edecek. Yönetmen koltuğuna Ojan Missaghi’nin oturacağı yapımın kadrosunda aynı zamanda Leneya Grace, Shima Rayan ve Türk oyuncu Duygu Mercan yer alıyor.

Film, dünyada şöhret ve servet hayallerini gerçekleştirmek için her şeyi göze alan görünüşte genç ve masum bir model olan Lola'nın hikayesini konu alıyor. Çekimleri İstanbul’da gerçekleşecek olan filmin seti, Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı gibi tarihi mekanlarda kurulacak. Ekim ayında başlayacak olan psikolojik gerilim temalı filmin, 2025 yılında tüm dünyada aynı anda vizyona girmesi planlanıyor.