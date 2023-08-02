İstanbul

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Zalgiris ile karşılaştı.

Maçın 17. dakikasında, karşılaşmada ilk tehlike Zalgiris kalesinde yaşandı. Mertens'in ara pasında sağdan ceza sahası içine hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gertmonas son anda meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

19. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oliveira, uzaktan şansını denedi. Bu pozisyonda kaleci Gertmonas gole izin vermedi.

24. dakikada Galatasaray yine Oliveira'yla gole yaklaştı. Boey'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya arka direkte yükselen Oliveira çaprazdan kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Gertmonas bu pozisyonda da başarılıydı.

28. dakikada Zalgiris tehlikeli geldi. Galatasaray yarı sahasına uzun atılan pasa hareketlenen Oyewusi, Abdülkerim Bardakçı'dan sıyrılıp sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcu yakın mesafeden topu yandan dışarı yolladı.

31. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza yayı dışına ortaladı. Bu noktada Mertens bekletmeden çok sert bir şutla topu filelere gönderdi: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ön direkte meşin yuvarlağı kontrol eden Barış Alper Yılmaz, penaltı noktası üzerindeki Oliveira'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

64. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem son çizgiye inip ceza sahasına ortaladı. Yunus Akgün'ün penaltı noktasına kafayla indirdiği meşin yuvarlağı kontrol eden Mertens çok sert vurdu, kaleci Gertmonas 2 hamlede topa sahip oldu.

66. dakikada Zalgiris etkili geldi. Kendi yarı sahasında meşin yuvarlakla buluşan Oyewusi, Abdülkerim Bardakçı'dan sıyrılıp sağdan Galatasaray ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.

Galatasaray, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanan turun rövanş karşılaşmasını 1-0 kazanan Galatasaray, 3. eleme turuna yükseldi.

Kilidi Mertens'in şutu açtı

Dries Mertens, müsabakanın 31. dakikasında uzaktan attığı golle sarı-kırmızılılara galibiyeti getirdi.

Karşılaşmada topa sahip olan sarı-kırmızılı ekip, ilk yarım saat pozisyon üretmekte zorlandı. Maçın 31. dakikasındaki duran topta ceza sahası dışından gelişine sert bir şut çıkaran Belçikalı futbolcu, takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Mertens, sarı-kırmızılı formayla toplam gol sayısını 8'e çıkardı.

Muslera'dan kritik kurtarış

Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Fernando Muslera, kurtarışıyla galibiyette önemli rol aldı.

Mücadelenin 66. dakikasında Mathias Oyewusi, tüm Galatasaray yarı alanını geçerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Skorda 1-0 önde oldukları bölümde zamanında açıyı kapatan Uruguaylı file bekçisi, Nijeryalı futbolcuya gol izni vermedi.

Bakambu ilk kez forma giydi

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Maça yedekler arasında başlayan Bakambu, 79. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Geçen hafta kadroya katılan 32 yaşındaki santrfor, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı giymiş oldu.

Rakip Olimpija Ljubljana

Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Zalgiris'i geçen sarı-kırmızılı ekip, play-off turuna çıkmak için Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek. İlk maça deplasmanda çıkacak Galatasaray, rövanşta rakibini İstanbul'da ağırlayacak.

Zalgiris ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek

"Devler Ligi" elemesinde 6 maç sonra kazandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maçtan sonra galip geldi.

"Devler Ligi" elemelerindeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Çekya temsilcisi Mlada Boleslav ile yaptığı ilk maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.

Mlada Boleslav ile rövanş maçında 1-1 berabere kalan Galatasaray adını gruplara yazdırdı. 2007-2008 sezonunda Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e 2-2 ve 1-0'lık skorlarla elenen sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda ise Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 ve 2-1 yenildi. Galatasaray'ın son olarak Zalgiris ile yaptığı ilk maç 2-2 sonuçlandı.

Zalgiris karşısında rövanş maçını 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem turu geçen taraf oldu hem de elemelerdeki kazanamama serisini de sonlandırdı.

Zalgiris'in kırmızı kartı VAR'dan döndü

Müsabakada Zalgirisli futbolcu Nassim Hnid'in gördüğü kırmızı kart, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle iptal edildi.

Maçın 75. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile girdiği ikili mücadelede Fransız hakem Willy Delajod, Tunuslu futbolcuyu doğrudan kırmızı kartla oyundan attı. Delajod, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izledikten sonra kırmızı kartı iptal ederek Hnid'e sarı kart gösterdi.

"Rakibimizde kaliteli vuruşa sahip bir oyuncu olsaydı, bizim için tehlikeli olabilirdi"

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, kazanmalarına karşın rakibe şans verdiklerini vurguladı.

Rams Park'ta oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Okan Buruk, bekledikleri gibi bir mücadele olduğunu söyledi.

Rakibin savunmada bekleyeceğini düşündüklerini ve tahminlerinin daha üzerinde bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Buruk, "10 kişi defansta kaldılar. Bunu açmakta zorlandık. İlk yarıda kalemize bir kez geçiş şansı verdik. İkinci yarıda da bir şans daha yakaladılar. Yunus'un oyuna girmesiyle kenarları daha iyi kullandık. Rakibin son 5-10 dakikada biraz öne çıktığını gördük ama onlar için yetmedi. Kazandığımız için mutluyuz. Rakibimize de bundan sonrası için başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hücumda güçlü oyuncularımız var"

Torreira'nın yokluğunun orta sahada hissedildiğini söyleyen Buruk, Berkan Kutlu'nun oynadığı maçlarda da dinamik bir görüntü ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

Orta sahaya takviye yapılacağını da sözlerine ekleyen Okan Buruk şöyle devam etti:

Transfer anlamında düşüncelerimiz var, karar vereceğiz. Ama savunma anlamında bugün verdiğimiz pozisyonlara bakarsak, Torreira'nın geçen sene topladığı topların önemi belli oldu. Rashica sevdiğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncu. Şartlar oluşursa kadromuzda olmasını düşünüyoruz. Ama net bir durum yok. Hücumda güçlü oyuncularımız var. Takım savunmasını önden başlatan bir takımız ve bu şekilde devam edeceğiz. Orta sahadaki oyuncularımız değişebilir ama elimizde hangi oyuncular olursa, oyunumuz aynı olacak."

Zalgiris'in Oyewusi ile bulduğu pozisyonlar hakkında da konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şunları söyledi:

"İlk maçta da benzer pozisyonlar vermiştik. Rakibimizin hücumda bir seçeneği vardı, öndeki oyuncunun savunma arkasına yapacağı koşulardı. Bunu da ilk ve ikinci maçta iyi yaptılar. Rakibimizde kaliteli vuruşa sahip bir oyuncu olsaydı, bizim için tehlikeli olabilirdi. Sonunu getiremeyen bir oyuncu olması bizim adımıza avantaj oldu. Savunma merkezimizin fiziksel yapılarına bakınca Nelsson ve Abdülkerim'in biraz geç forma girdiğini görüyoruz. Geçtiğimiz sezon da böyle olmuştu. Zaman geçtikçe daha iyi olacak. Takım savunmasında orta saha oyuncularımızın da kolay eksildiğini gördük. Bir sonraki turda daha farklı bir takım karşımızda olacak. Bugün bir takım oynadı, diğer takım bekledi. Bir sonraki turda iki takımın da oynayacağı bir tur olacak."

Buruk, son olarak takımın fiziksel anlamda daha güçlü hale geleceğini sözlerine ekledi.

"Çok keyifli ve güzel bir maçtı"

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak elenen Zalgiris'in teknik direktörü Vladimir Cheburin, 90 dakikanın keyifli geçtiğini söyledi.

Rams Park'ta oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cheburin, elenmelerinin ardından diğer planlara odaklanacaklarını belirtti.

Maçta yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Cheburin şunları söyledi:

"Bana göre çok keyifli ve güzel bir maçtı. Eminim Galatasaray, bugün bizimle oynamaktan keyif almıştır. Biz genel anlamda savunmada kaldık. Çok güzel bir atmosfer vardı. Özellikle Galatasaray taraftarı çok etkiliydi. Yolumuza devam etmek için sahaya çıktık ancak Galatasaray'ın çok hazır olduğu ortadaydı. Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonrası için Galatasaray'a başarılar diliyorum."

AA