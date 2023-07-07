Adana

Katıldığı uluslararası organizasyonlarda 2 altın madalya kazanarak önemli bir başarı elde eden 28 yaşındaki sporcu, kariyerinin eksik olan tek altın madalyası için çalışmalarını sürdürüyor.

Aralık ayına kadar sürecek organizasyonlarda iyi dereceler elde ederek olimpiyat kotası almayı planlayan Nafia, gelecek yıl temmuz ayında Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya ulaşmak istiyor.

Nafia, 9 yaşında mahallelerinde açılan tekvando salonuna arkadaşlarını izlemeye gittiğinde bu sporla tanıştığını söyledi.

Salonda arkadaşlarını izlerken, yaşıtlarına göre uzun boyunun antrenörünün dikkatini çektiğini anlatan Nafia, "Hoca antrenmana girmemi söyledi. Antrenmanda teknikleri doğru yaptım. Daha sonra ailemle görüştü ve tekvandoya başlamış oldum." dedi.

"Kariyerimin tek eksik olan altın madalyasını kazanacağım"

Nafia, 2009'da milli takıma girdiğini belirterek, katıldığı ilk uluslararası organizasyon olan Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde ettiğini anımsattı.

Bakü'de gerçekleştirilen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını aktaran Nafia, şöyle konuştu:

"Bu organizasyondan 25 gün sonra Avrupa Oyunları'nda şampiyon oldum. Milli takım kariyerimde birçok derece elde ettim. Elde ettiğim bu başarılarla iki altın madalyanın geleceğine zaten ışık vermiştim. Bütün madalyaları kazandım. Son olarak Dünya Şampiyonası'nda ve Avrupa Oyunları'nda altın madalyayı da ekledim. Şimdi kariyerimin tek eksik olan altın madalyasını kazanacağım. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi temsil edip orada da altın madalyayı kazanmayı istiyorum."

"Güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum"

Türk tekvandocu Servet Tazegül'ün 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazandığını anımsatan Nafia, "Kadınlarda tekvandoda altın madalya kazanan bir sporcu yok. İlk ben olmak istiyorum. İnşallah Paris'te altın madalyayı kazanırım." ifadelerini kullandı.

Nafia, olimpiyat hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Olimpiyat oyunlarına bir yıl kaldı. Beni bekleyen 3 büyük turnuva var. Bu turnuvalara dünyanın en iyi 32 sporcusu katılıyor. Aralık ayında olimpiyat kotamız belli olacak. Olimpiyat oyunlarına kadar milli takım kampında çalışacağız. Ben ve takım arkadaşlarım güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Cumhurbaşkanı'mıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, federasyonumuza, kulübüm İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve ailesine çok teşekkür ederim. Bu süreçte bize inanılmaz destek veriyorlar. Biz de onların bu desteğini boşa çıkarmayıp, ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek her arenada bayrağımızı dalgalandırmayı, İstiklal Marşı'mızı okutmayı çok istiyoruz."

AA