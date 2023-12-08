Haber: Damla Oya Erman

Sgr A*, çevresinde dönen bir dizi yıldızla çevrili, ve bu yıldızların hızlı yörüngeleri, kara deliğin Güneş'in kütlesinin yaklaşık 4.5 milyon katı olduğunu ortaya koymak için astronomlara yardımcı olmuştur. Ancak, bu yıldızların varlığı biraz gizemlidir çünkü Sgr A*'ın yoğun çekimi, Samanyolu'nun merkezini, yıldızların oluşmasına izin vermek için çok çalkantılı ve şiddetli bir ortam haline getirmelidir.

Bu durum, bilim adamlarını, Sgr A* etrafındaki yıldızların, başka bir yerde doğduktan sonra bu bölgeye göç etmiş olabileceği teorisine yönlendirdi.

Miyagi Eğitim Üniversitesi araştırmacısı Shogo Nishiyama liderliğindeki uluslararası bir bilim ekibinin yeni bulguları, bu yıldızların Sgr A*'a daha önce düşünüldüğünden çok daha uzun yolculuklar yapmış olabileceğini ortaya koymaktadır. Özellikle, ekip, "S0-6" olarak adlandırılan bir yıldızın 10 milyar yıldan fazla bir süre önce oluşmuş olabileceğini ve şu anki konumundan 50.000 ışık yılı uzakta doğmuş olabileceğini keşfetti.

S0-6'nın gerçek extragalaktik kökenlerini çıkarmak için Nishiyama ve meslektaşları, Subaru Teleskobu'nu kullanarak bu yıldızı 8 yıl boyunca inceledi. Subaru Teleskobu, Hawaii adasında Maunakea zirvesine yakın bir konumda bulunan ve Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi (NAOJ) tarafından işletilen 8.2 metrelik bir optik-kızılötesi teleskoptur.

Bu inceleme, Sgr A*'tan sadece 0.3 yay saniye uzaklıkta görülen yıldızın, Samanyolu'nun küçük uydu galaksilerinde bulunan yıldızlara benzeyen bir kimyasal bileşime sahip olduğunu ortaya koydu. Bu, Small Magellanic Cloud ve Sagittarius cüce galaksisi gibi Samanyolu'nun küçük uydu galaksilerinde bulunan yıldızlara benzer.

Ekip, S0-6'nın, Samanyolu'nun son 10 milyar yıl içinde bir noktada yediği küçük bir uydu galaksisinde doğmuş olabileceğini teorize ederek bu kimyasal yapıyı açıkladı. Bu, yıldızın Samanyolu'nun merkezine doğrudan bir yol izlemek yerine, on binlerce ışık yılı uzaklıkta Sgr A*'ın etrafında dönmesine neden olmuş olabilir.

Eğer bu doğruysa, S0-6'yı extragalaktik yapan ve Sgr A*'a yakın keşfedilen ilk yıldız yapar, ancak bu yıldızın varlığı ve bir süper kütleli kara deliğin kenarında yaşayan diğer tüm yıldızların hikayesi hakkında birçok soru işareti kalacaktır.

Nishiyama, "S0-6 gerçekten Samanyolu dışında mı doğdu? Herhangi bir eşi var mı, yoksa yalnız mı seyahat etti?" diye düşündü. "Daha fazla inceleme ile, süper kütleli kara deliğin yakınındaki yıldızların sırlarını çözmeyi umuyoruz." dedi.