SAKARYA AA- Sapanca Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezince (SODAM) özel bireylerin topluma kazandırılması, el becerilerinin geliştirilmesi ve mesleki kazanım elde etmelerini sağlamak amacıyla aşçılık kursu açıldı.

Sapanca Engellileri Koruma Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle Sapanca Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursa katılan 12 özel birey, hafta içi her gün usta öğreticilerden kek, pizza ve kurabiye gibi yiyeceklerin yapımını öğreniyor.

Özel bireylerin zahmetle ürettiği yiyecekler, engelsiz kafede müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Dernek Başkanı Cemil Ertuğ, üyelerin desteğiyle güzel çalışma yapıldığını belirterek desteğini esirgemeyen Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat'a, SODAM görevlilerine ve usta öğreticilere teşekkür etti.

Ertuğ, dernek üyesi olmayan özel gereksinimli bireylerin de SODAM'a başvurarak kursa katılabileceğini söyledi.