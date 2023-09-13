Merhaba dostlarım ATATÜRK gününden...

102 yıl önce MUSTAFA KEMAL PAŞA’YA SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİNDE yaralandığı için TBMM kararı ile GAZİ ünvanı verildi.

Ve unutma TÜRK MİLLETİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK EBEDİYETE GÖÇENE DEK SAVAŞ MEYDANLARINDAYDI.

Son seneler dediğinizi duyar gibiyim:

“TÜRKİYEMDE EKONOMİK-KÜLTÜREL-TARIMSAL-SANAYİ-SAVUNMA-HUKUKİ”devrimleri yaptı.

Son senesinde de HATAYIN “KIRK YILLIK TÜRK YURDU”olduğunu tescil etti hayatı pahasına...

...

1921 yılının Eylül ayı ile devam edelim tarihe:

102 yıl önce 22 gün 22 gece uyumadı;

savaş alanında idi KURTULUŞU GERÇEKLEŞTİRENLER...

BAŞKOMUTANIMIZ

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK,

Yer ise Ankara çayı ve Ilıca dereleri arasında

100 km. genişliğinde bir cephe hattı.

Tarih:23 Ağustos 1921-13 eylül 1921 arası.

5 Ağustos 1921 tarihinde,

TBMM “Başkomutanlığa”Mustafa Kemal ATATÜRK 'ü getirir.

ATATÜRK o gün Meclis'te şöyle seslenir:

"EFENDİLER,ZAVALLI MİLLETİMİZİ ESİR ETMEK İSTİYEN DÜŞMANLARI BEHEMEHAL MAĞLUP EDECEĞİMİZE DAİR OLAN EMNİYET VE İTİMADIM BİR DAKİKA OLSUN SARSILMAMIŞTIR..."

...

SAKARYA MUHAREBESİNİN

SLOGANI ATATÜRK'ÜN SÖYLEDİĞİ:

"HATTI MÜDAFAA YOKTUR,SATHI MÜDAFAA VARDIR.BU SATIH BÜTÜN VATANDIR.

VATANIN HER KARIŞ TOPRAĞI VATANDAŞ KANIYLA SULANMADIKÇA VATAN TERK OLUNAMAZ."

Gerçekten öyle de olmuştur.

...

Sakarya muharebesinde

“Subay”kaybı çok olduğu için;

Bu muharebeye "Subay muharebesi"de denir.

...

Mustafa Kemal ATATÜRK bu muharebe için,

"SAKARYA MELHAME-İ KÜBRASI "yani "kan gölü-kan deryası "der;

Zafer kazanıldıktan sonra ...

...

Yunanlılar 25.000 asker kaybı ve bütün ağır silah ve teçhizatı bırakarak "TAM BİR BOZGUN"ile geri çekilmek zorunda kalırlar.

Geri çekilirken,Türk sivil halkına karşı kalleşçe gerçekleştirdikleri tecavüzler,kundaklamalar,

yağmalar sonucu; 1 milyonun üzerinde sivil TÜRK mağdur olur,evsiz kalır.

...

İSMAİL HABİP SEVÜK anlatımı ile:

"Sakarya meydan muharebesi öyle bir muharebedir ki;13 EYLÜL 1683'de

Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü başlatan VİYANA geri çekilmesinden 238 sene sonra;

TÜRK halkı Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde,makus talihini değiştirir"der...

...

Yetkisini Türk halkının sevgisi ile TBMM'den alan Mustafa Kemal ATATÜRK;

Kahraman Türk Ordusuna önderlik ederek;

Kendisinden kat kat silah-teçhizat ve sayıca kuvvetli bir düşmanı kesin yenilgiye uğratır.

...

VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'e

Muharebe sonrası,

GAZİ ÜNVANI VERİLİR;

MAREŞAL RÜTBESİNE TERFİ ETTİRİLİR...

...

TARİHTEN DERS ALINMALI!

KURULAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ,

1920'de açılan Meclis'te bulunanlar ve Türk halkının haklı savaşı sonucu kurulmuştur...

O ZAMANI,

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERİ KİMLİĞİNİ VE ÖNEMİNİ İNKAR;

GÜNDEN VE GELECEKTEN KAYIPTIR.

VE EGEMENLİĞİ MİLLETİNE VE ONUN TEMSİLCİLERİNE BIRAKAN ATATÜRK'ÜMÜZE, MANEVİ ŞAHSİYETİNE,KUTSAL HATIRASINA YAPILAN HAKARETLER KABUL EDİLEMEZ!

EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALIDIR...

AKSİ HALDE TÜRK HALKI GEREKEN CEZAYI VERMEYİ DE BİLİR...

TÜRK YURDUNUN GEÇİLMEZ OLDUĞUNU;

DOSTA-DÜŞMANA GÖSTEREN;

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİNİN 102.YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN!

Günümüzde yaşayanlar ;

O günlerden feyz alsınlar.

Sakarya muharebesinin önemini unutmayalım;

Unutturmayalım...