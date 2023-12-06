BENDEKİ AŞKIN GÖZÜ KÖR OLSUN!

Hayali vurur cama

Tutmaz kalbime yama

Ben çoktan unuturdum amma

Ah bu bendeki aşkın gözü kör olsun

Düşünürüm o vefasızı her gece

Sızlar sol yanım ince ince

Ben yüreğimi çoktan hapsederim de

Ah bu bendeki aşkın gözü kör olsun

Gördüğümü görmezden geldim

Bildiğimi bilmezden geldim

Ben sana çoktan el’dim de

Ah bu bendeki aşkın gözü kör olsun

Çıkıp da gelmez yollarını gözlerim

Her şeyden ve herkesten çok özlerim

Kendimi yalnızlıkla çoktan sözlerim de

Ah bu bendeki aşkın gözü kör olsun...

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