Hayali vurur cama
Tutmaz kalbime yama
Ben çoktan unuturdum amma
Ah bu bendeki aşkın gözü kör olsun
Düşünürüm o vefasızı her gece
Sızlar sol yanım ince ince
Ben yüreğimi çoktan hapsederim de
Ah bu bendeki aşkın gözü kör olsun
Gördüğümü görmezden geldim
Bildiğimi bilmezden geldim
Ben sana çoktan el’dim de
Ah bu bendeki aşkın gözü kör olsun
Çıkıp da gelmez yollarını gözlerim
Her şeyden ve herkesten çok özlerim
Kendimi yalnızlıkla çoktan sözlerim de
Ah bu bendeki aşkın gözü kör olsun...
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