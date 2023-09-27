Tekirdağ'da, çantası ve üzerinde değerli taş ölçüm cihazı, çok sayıda değerli taş, yılan derisi, saatler, kolyeler, kalemler ile döviz çıkan ve sahte kimlik ibraz ettiği belirlenen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekibi, Malkara ilçesindeki Haliç Mahallesi'nde yaya M.M'yi şüphe üzerine durdurdu.

Sahte kimlik ibraz ettiği ve ülkeye kaçak girdiği belirlenen zanlının çanta ve üst aramasında, değerli taş ölçüm cihazı, değerli olduğu değerlendirilen 119 taş, tarihi olduğu değerlendirilen 29 para, 1 yılan derisi, 6 kolye, 25 kol saati, 9 kalem ve 10 bin 430 avro ele geçirildi.

Ele geçen eşyaların 695 bin lira değerinde olduğu belirtildi.

İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

AA