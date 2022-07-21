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Zorunlu kapatma gündemde değil

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Zorunlu kapatma gündemde değil

21 Temmuz 2022 Perşembe 17:12
Zorunlu kapatma gündemde değil

TRABZON (DHA) 

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 2020- 2021’deki gibi tekrar kaotik bir ortama geri dönülmesine ihtiyaç olacağını düşünmediğini belirterek, "Yani zorunlu bir kapatma ya da o öyle bir ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Öyle bir şey gündemde değil" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, zorunlu kapanmaların gündemde olmadığını belirterek virüse karşı toplumsal bağışıklık oluştuğunu söyledi. Riskli grupların dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özlü, "Grip düşünün mesela. Daha önce grip geçirmiş olmanız sizin bir daha grip geçirmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Bu da onun gibi. Yani bu oluşan bağışıklık bütünüyle sizi hasta olmaktan korumuyor ama yine de oluşan bağışıklığın hastalığın ağır seyretmesini engelleyici bir özelliği olduğunu sanıyorum, ben böyle inanıyorum. Çünkü toplumda bir bağışıklık oluştu. Yani gerek aşılamalardan dolayı gerek hastalığı geçirenlerden dolayı. Yeterli düzeyde olmasa bile bir bazal koruma oluştu. Bu hastalığın daha hafif seyretmesine yol açıyor. Bir de virüsün geçirdiği mutasyon da aynı yönde olunca bu iyi bir gelişme. Ben artık 2020- 2021’deki gibi tekrar kaotik bir ortama geri döneceğimizi düşünmüyorum. Kötü günlerin geride kaldığını düşünüyorum" diye konuştu. 

'KAPALI YERDE MASKESİZLİK RİSK'

Risk gruplarının dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Bir de yüksek riskli ortamlar var. Mesela toplu taşıma bunlardan bir tanesi, asansörler bunlardan bir tanesi, kapalı, dar ve havalandırılmamış. Diğer insanların kullanımına açık. Böyle bir yerde maskesiz bulunmak riskli elbette. Onlara dikkat etmek lazım. Bir de tabii düğün, dernek, nişan, söz, mevlit, konserler, sinemalar, tiyatrolar, mitingler, ibadet yapılan yerler, kalabalık ortamlar. Buralarda maskeli olmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Mesafeyi korumaya çalışmak lazım. Tekrar kapanma beklentim yok. Yani zorunlu bir kapatma ya da o öyle bir ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Öyle bir şey gündemde değil. Zaten tüm dünyada da böyle bir beklenti yok. Sadece bazı ülkelerden maske kullanımı konusunda tavsiyeler var. Onu zaten biz baştan beri yapıyoruz. Ben şu anda da maske kullanıyorum. Mesela hastanede sürekli maske kullanıyorum. Onun dışında böyle dar, kapalı, iyi havalandırılmamış sosyal alanlarda maske kullanmaya devam ediyorum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Tevfik ÖzlüZorunlu Kapatma
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