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Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nden 2022’ye Hoş Geldin

Değerli okuyucularım 2022’ye yeni girdiğimiz bu günlerde yeni yılımızın bizlere başta sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. İlkin şu korona hastalığından kurtulmayı, ardından değişen etkilerle bilmediğimiz milletlerden gelen virüs hastalıkların bir şeklide durdurulması önlenmesini diliyorum. Ve ülkemizde bu kadar ekonomik siyasi ve politik sıkıntı varken psikolojimizin de iyi olmasını temenni ediyorum.

05 Ocak 2022 Çarşamba 12:04
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Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nden 2022’ye Hoş Geldin

Ben, değerli yazar merhum Sumru Aydın’dan devraldığım günden beri keyifle kaleme aldığım Avrasya Hastanesi sayfalarımın birinci yılını geride bırakmış bulunuyorum. İnanın zaman o kadar çabuk geçiyor ki… Şimdi ise Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamızın devamını sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta Avrasya Hastanesi’nde yeni yıl kutlamasını ele alacağız.

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi dijital törenle 2021’e veda, 2022’ye “Merhaba” dedi

Yapılan dijital yayında Gönül Dilek’in açılış konuşmasının ardından, Avrasya Hastanesi doktor, sağlık çalışanları ve hastalarından yeni yıl mesajlarının video gösterimi yer aldı. Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sedat Işık, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Engin Çiftçi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Aziret Tosunay izleyicilerle günün anlam ve önemine değindikleri yeni yıl mesajlarını paylaştılar.

Yapılan çekilişlerle 1 tam, 2 yarım, 4 çeyrek altın ve 1 tam, 2 yarım, 4 çeyrek milli piyango bileti Avrasya Hastanesi çalışanlarının oldu.

Programın sunucusu Gönül Dilek, “Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde 2021’i nasıl geçirdik hatırlayalım” diyerek şunları söyledi;

“Yaşadığımız pandemi hala devam ederken zorlu bir 2021 in sonuna geldik. Ortak bir gönül birliği, ortak bir mücadele ile gece gündüz demeden ortak bir amaçla insan sağlığı için çabalar verdik. 1,5 TESLA MR’ı sizlerle buluşturduk, kanserin teşhis ve tedavisinde etkili olan PET-CT ‘yi hastanemizde nükleer tıp gibi altyapıları oluşturarak kurduk. Yine toplum sağlığı için kolları sıvadık aşı uygulamalarına başladık, ortalama 45.000 aşı uygulaması gerçekleştirdik. Sadece bu yıl içinde ortalama 3000 covid hasta tedavisi gerçekleştirerek, onlar tüm sevdiklerine uzakken sağlıkçı ruhuyla onların hayatlarına dokunduk yanı başında olduk. PCR laboratuvarımızı kurduk ve ortalama 75.000 pcr testi çalışarak güvenli sonuçlarla yanınızda olduk.

“Bini Geçen Bebeklerimiz Oldu”

Mutlu anlara şahit olduk ve ailelerin bu mutluluklarına ortak olmak bizim için çok önemliydi bu yıl ortalama 1.100 doğumla Avrasya’nın bebekleri dünyaya geldi, onların sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmelerinde rol oynadık. Kanserle savaşan ve bunun için tüm altyapısını kurmuş olan kurumumuzda 8.000 kanser hastasının tedavisini gerçekleştirdik. Hastanemiz sağlık bakanlığı tarafından kalp merkezi tescil edildi ve bu özellikli altyapımızla 2.000 kalp hastasının cerrahi işlemini gerçekleştirdik, kalplerini kontrol altına alarak sevgi ile kucakladık. İnsanların değişim ve yenilenme istekleri de yaşadığımız çağda sık tercih edilenler arasında, plastik cerrahi operasyonla Avrasya’da değişimlerini yaşadılar, yaklaşık 1.600 estetik operasyonla güvenle ve tavsiyelerle tercih ettikleri yer olduk. Toplamda hizmet verdiğimiz 200 000 hastamıza şifa olduk 2021’de…

“Dijital Panellerimiz Devam Etti”

Canlı yayınlarla toplum sağlığı için en güncel sağlık sorunlarıyla doktorlarımızla ekranlarınızda olduk, dünya çocuk hakları gününde gelecek neslimiz olan çocuklarımızın haklarının önemine değindik, haklarını savunduk. Dünya Engelliler Günü’nde engelli kardeşlerimizin toplumdan beklentilerine değindik, eğitime destek vermek hastanenin kuruluşundan beri yer aldığımız sosyal faaliyetler ve projeler arasında oldu, okullarda onların acil sağlık durumlarında faydalanacağı ve ilk müdahalenin yapılabileceği tam donanımlı revirler kurduk, memleketimizin bin bir güzelliklerinin tanıtıldığı, dünyaya yayıldığı duyurulduğu yöresel günler etkinliklerinde defalarca sağlık sponsoru olduk. 2021 haziran ayında dijital olarak sizlerle buluşarak büyük bir gururla 22.yılımızı kutladık. Bu yıl içinde tam 2 kez ISO (Türk Standartları Enstitüsü ISO 9001) denetimlerinde başarılı bir şekilde sonuçlar aldık. Sağlıkta kalite standartları denetiminde 95 puanla kalitemizi ve sürdürülebilirliğini bir kez daha tescil ettik. %90 sonuç aldığımız çalışan memnuniyet oranlarımızı, %90 hasta memnuniyeti sonuçlarıyla taçlandırdık.

“Kaybettiklerimizi Unutmadık”

Acı kayıplarımızda oldu. Hastane ortaklarından ve Urlu ailesinin en büyüğü olan merhum Mehmet Urlu’yu ve hastanemizin kardiyoloji bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet Meriç’in aramızdan ayrılışının acısını hep birlikte yaşadık. Mekanları cennet olsun…

“Yeni Yıl Sağlık Getirsin”

Yani acılarda sevinçlerde bu hayatın içinde, takvimden bugün bir günle beraber bir yıl daha giderken, aynı zamanda sevdiklerimiz ve ailemizle doyasıya mutlulukları ve omuz omuza acıları paylaşabileceğimiz bir yıl daha başlıyor. Ama diliyoruz ki en çokta mutluluklarınızın yaşandığı anlarla geçsin zaman. Yaşımızdan, ömrümüzden bir yaş daha gidecek, yeni yılla belki de ailenize yeni üyeler eklenecek ama yıllar geçerken yüzünüz, çevreniz ve birçok şey değişse de değişmeyen şey kalbinizin güzelliği olsun. Yeni bir başlangıç için tam zamanı, yapamadığımız ne varsa bu yıl yaparım diyerek tutunalım yeni yıla. Unutmak istediğimiz şeyleri unutalım. Ülkemiz, çevremiz, ailemiz, çocuklarımız için daha güzel işlere adım atalım. Kadına, çocuğa, hayvanlara şiddet ve tabi ki  pandemi son bulsun.2 yıldır araya giren mesafeler son bulsun, bizde artık ekran başındaki Avrasya ailemizle bu salonda dolup taşar halde eskisi gibi yeni yılı kutlayalım.”

“Hoş Geldin 2022”

Değerli hastalarımız güvendiniz tercih ettiniz 22 yıla bizimle yol arkadaşı oldunuz. En büyük mutluluğumuz sizlerin sağlık hizmetlerinde tercihi olmaktır. Avrasya Hastanesi’nin kıymetli doktorları, Avrasya için ve toplum için çok kıymetlisiniz. Diliyoruz ki birlik beraberlik halinde ekip halinde süren başarılarımız hep daim olsun. Avrasya hastanesi yönetim kurulu başkanı ve tüm yöneticilerine de böylesi bir hizmetle altyapıyla ekiple sağlık ihtiyaçlarında insanlara umut olduğu için, her birimizi aile kavramı hissi yaşattıkları için tüm Avrasya çalışanları, hasta ve hasta yakınları adına teşekkür ediyoruz. Diliyoruz ki hepiniz bu yılı ve tüm ömrü sağlık huzur ve sevdiklerinizle geçirin. Yeni yılda tüm beklentileriniz sürpriz bir şekilde kapınızı çalsın, bu yıl benim yılım deyin ve o inançla sarılalım 2022’ye, evimiz, ailemiz, iş yerimiz, ülkemiz barış ve huzur içinde olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Avrasya Hastanesi’nden hepinize mutlu yıllar dileğiyle. O zaman hep beraber diyelim sizlerde yorumlarda bize katılın, hoş geldin 2022…

ELİF HAYVALI 

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Anahtar Kelimeler:
Elif Hayvalı2022Avrasya HastanesiYeni Yıl Kutlaması2021e Veda2022ye Merhaba
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