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YÜZ GENÇLEŞTİRMENİN YENİ YOLU  

Yüzdeki belli bölgelere yapılarak lifting (kaldırma) etkisi işlemden hemen sonra bile fark edilen yeni nesil mezoterapi uygulaması 7K Lifting ile tanışın! 

21 Temmuz 2022 Perşembe 13:35
YÜZ GENÇLEŞTİRMENİN YENİ YOLU  

HABER: DİNÇER KARACALAR

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Eser Aydoğdu ile son dönemde oldukça popüler olan, özellikle ünlülerin tercih ettiği 7K lifting ile yüz gençleştirme hakkında bilgi aldık. Botoks kadar basit bir işlem olan 7K lifting ile işlem sonrası morarma ve şişme olmadan günlük hayata devam etmek mümkün. 

Yaş aldıkça çevresel ve metabolik etkenlere bağlı olarak cildimizdeki fibroblastların yenilenme hızının yavaşlaması ile elastin ve kolajen sentezinin azalması ile birlikte, özellikle alt ve orta yüz bölgelerinde elastikiyet kayıpları gözlenmektedir. 7K lifting uygulaması ile kişinin kendi kolajen ve elastin sentezinin artmasını sağlayarak cildin tekrar gerginleşerek yukarı doğru hacimlenmesi ve kırışıklıkların azalması oldukça kolaydır. 

Mezoterapi uygulamaları 18 yaşını dolduran, cildinde yaşlanma etkilerini geciktirmek isteyen ve cilt sorunları bulunan herkes için uygun, önerilen bir yöntemdir. En başarılı medikal estetik uygulamalarından birisi olarak kabul edilen mezoterapi, cilt altı dokulardan başlayan iyileşme ve yenilenme sağladığı için, cildi güçlendirerek erken dönemde yıpranmasına engel olur. Cildin orta tabakasına müdahaleyi mümkün kılan özel iğneler aracılığı ile yapılan mezoterapi uygulaması, cildi besleyen dokuları uyararak çok daha kalıcı sonuçlar elde edilmesini sağlar. Bu sayede ameliyatlı estetik gereksinimi azalır ya da olabildiğince ertelenmiş olur.  

7K lifting mezoterapi uygulamasında ise yüzün stratejik yedi bio-estetik noktasına lifting (kaldırma) etkisini tetikleyen farklı iki molekül büyüklüğünde çapraz bağsız yüksek yoğunlukta hyaluronik asit, DMAE, organik silisyum ve aminoasitler enjekte edilir.  Bu yenilikçi yüz germe yöntemi, burun çevresinden dudak çevresine doğru derinleşen nazolabial çizgilerle, ağız kenarından çeneye kadar uzanan kukla çizgilerinin derinliğini azaltır ve cilt kalitesinin artmasını hedefler. Yüz ifadesini bozmadan cilde, sağlıklı ve nemli görünmesi için ihtiyaç duyduğu desteği verir. Kişinin kendi kollajen ve elastin liflerinin sentezini tetikleyerek, cildin doğal ve dinamik görünüm kazanmasına yardımcı olur. Bu işlem derinden yüzeye total bir anti-aging etkisi yapar. Hem orta ve alt yüz bölgesini şekillendirir hem de sarkmış ciltte tekrar sıkılaşma ve lifting etkisi gösterir. Ayrıca yağ ve bağ dokularındaki kayıpları ve bozulmaları da onarır. 

Özellikle yüz bölgesinde elastikiyet kaybı, sarkma, kırışıklık görülen ve cerrahi yöntemlerden çekinen kişiler için en ideal yöntemlerden biridir. Cilt germe işlemi için yapılan dolgu uygulamaları sırasında oluşan hacim artışı ve şiş yanak görüntüsü oluşmasını istemeyen hastalar için de iyi bir tedavi alternatifidir. 

İşlem tamamlandıktan sonra enjeksiyon yapılan noktalarda hafif kızarıklık, çok nadiren de şişlik ve morluklar görülmekte olup, bu tür etkiler kısa süre içerisinde iyileşir. Tedaviyi takip eden ilk 24 saat işlem bölgelerine dokunmamak, aşırı sıcak ya da soğuğa maruz kalmamak, ağır egzersizlerden kaçınmak ve alkol tüketmemek gerekir. Kişi 7K lifting yaptırdıktan sonra günlük yaşantısına rahatlıkla dönebilir. 

7K lifting, ilk uygulamadan hemen sonra etkisini göstermeye başlar. Cildin nemi artar ve birkaç hafta içerisinde cilt yenilenmesi belirginleşir. Her tedavide olduğu gibi seans sayısı da kişiye özel belirlenir. Bununla birlikte tedavi planı genellikle 2- 3 hafta ara ile 2 veya 3 seans olacak şekilde belirlenir. Sonrasında 6 ay aralıklarla tek seans uygulama yapılarak uygulamanın etkisinin uzun sürmesi sağlanır. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Op.Dr.Eser AydoğduEser Aydoğdu7K LiftingLifting
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