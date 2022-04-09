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Youenes bebek, Türkiye'de

HOLLANDA ve Faslı doktorların hastalığına çare bulamadığı, annesine 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' teklifinde bulunulan 2 aylık Youenes Rahou, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

09 Nisan 2022 Cumartesi 09:17
Youenes bebek, Türkiye'de

Fas asıllı Zeynep Rahou'nun 2 Şubat 2022'de Hollanda'da dünyaya getirdiği Youenes Rahou, hastalıklı doğdu. Bebeğin hastalığına Hollandalı ve daha sonra da Faslı doktorlar çare bulamadı. Zeynep Rahou'ya 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denildi. Rahou, oğlunun hastalığına çare bulmak için Türkiye'den yardım istedi. 

Sağlık Bakanlığı, Zeynep Rahou'nun yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından, "Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor" ifadelerini kullandı.

Youenes bebeği, Hollanda'dan getirmek üzere Türkiye'den ambulans uçak yola çıktı. Hollanda'ya ulaşan uçaktaki Türk sağlık çalışanları, gerekli işlemlerin ardından akşam saatlerinde yeniden Ankara'ya hareket etti. Gece saatlerinde Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan ambulans uçaktaki Youenes bebek, Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı. 

BAKAN KOCA: DOĞUŞTAN GELEN PRİMER SİLYER DİSKİNEZİ HASTALIĞI VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hollanda doğumlu 2 aylık Yunus, uçak ambulansla Türkiye'ye getirildi. Ailesi Faslı olan Yunus'ta doğuştan gelen Primer Silyer Diskinezi hastalığı var. Makineye bağlanarak nefes alıyor. Aksi takdirde kısa sürede kaybedilebilir" dedi.

DR. EROL: HASTA ENTÜBEYDİ

Yunurs Rahou'yu amblulans uçakla Ankara'ya getiren Sağlık Bakanlığı ekibinden doktor Okan Erol, hastanın durumuna ilişkin açıklama yaptı. Erol, şunları söyledi: "Hastamız 2 aylık bir bebek. 'Primer Silyer Diskinezi' denilen ve nadir görülen bir hastalığı var. Hasta entübeydi biz de aldığımızda, yine mekanik solunum cihazına bağlı olarak. 3 saatlik bir uçuşla gittik. Hastayı hastaneden teslim aldık. Kara ambulansı ile uçağa getirip uçaktan da buraya naklettik. Yol boyunca hasta stabildi. Aldığımız şartlarda aynı şekilde kara ambulansı ile teslim ettik. Buradan da hastaneye tedavi için gitti. 3 kişilik ekiple gittik buradan. 1 doktor, 2 sağlık personeli, 2 de pilotumuz var. Oradan bebek, anne ve babasıyla birlikte ülkemize geldik. Bir takım tetkikleri ve tanısı var. O tanı üzerinde hastanede gerekli tetkik ve tedavisi devam edecektir." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HollandaTürkiyeYouenes RahouSağlık BakanlığıHastaHastane
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