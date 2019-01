Yorgunluk Hissinin Sebebi Demir Eksikliği mi?

Günlük hayatımızda sağlığımızla ilgili birçok problem yaşıyor, çoğunu görmezden geliyoruz. Vücudumuzun verdiği birçok uyarı sinyalini ise geçirtirmek için günlük hayatın keşmekeşini bahane ediyor, zamanın kısıtlı oluşundan yakınıyoruz. Böyle yaparak sadece hastalıkların büyümesine ve tedavi edilemez bir yola girmesine sebep oluyoruz. Tıpkı demir eksikliğinde olduğu gibi… Bunu önlemek ise vücudumuzun verdiği uyarı sinyallerini dikkate almaktan ve doktora başvurmaktan geçiyor. Bu hafta Sağlık Notlarında Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık demir eksikliği nedenleri, belirti ve tedavi yöntemleri hakkında merak ettiğiniz her şeyi sizlerle paylaşıyor. Unutmayın, her şeyin başı sağlık! Gerisi her zaman olur…