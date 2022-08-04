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Yoğun bakımda yüzde 30 artış

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Sema Turan, yaz tatili ve Kurban Bayramı'nın etkisiyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandığını belirterek, "Geçtiğimiz haftaya göre yoğun bakım yatak ve servis yatak sayımızı yüzde 30 oranında artırdık" dedi.

04 Ağustos 2022 Perşembe 11:58
Yoğun bakımda yüzde 30 artış

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada, şu anda hastaneye başvuran semptomatik bireylerin yüzde 50'den fazlasının pozitif çıktığını belirtti. Prof. Dr. Turan, "Bu semptomatik bireyler için geçerli. Bir de asemptomatik olarak toplumda dolaşan kişiler söz konusu. Bu noktada semptomatik kişilerin ne kadarının hastaneye ihtiyaç duyduğu da önem arz ediyor. Şu anda pozitif kişi sayısına paralel olarak bu oranlar artıyor. Hastane ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımız da artıyor ama özellikli bir grup var ki onu mutlaka ifade etmek isterim; 65 yaş üstünde hipertansiyonu, diyabeti, kalp ve damar rahatsızlıkları ya da ek bir rahatsızlığı olan kişiler, hatırlatma dozlarını yaptırmadılarsa daha fazla yoğun bakıma ihtiyaç duyuyorlar ve hatta bu kişilerde ne yazık ki kayıplar da olabiliyor" dedi.

'YATAK SAYISI YÜZDE 30 ARTTI'

Prof. Dr. Turan, şu an Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 yoğun bakımında yatanların çoğunu 65 yaş üstü ve hatırlatma dozlarını yaptırmayan hastaların oluşturduğunu vurgulayarak, "Bu hasta grubu zaten üzerine titrediğimiz hasta grubu, Covid-19 pozitif olmasa da başka nedenlerle de yoğun bakıma ihtiyaç duyabilecek hastalar. Bir de üzerine Covid-19 pozitifliği eklenince tabi ki yoğun bakım ihtiyaçları da artıyor. Şu andaki popülasyonun genel görüntüsü bu şekilde. Bir artış var ve biz de ona göre aksiyon alıyoruz. Bu nedenle yoğun bakım ve servis yataklarımız da artırdık. Geçtiğimiz haftaya göre Covid-19 yoğun bakım yatak ve servis yatak sayımızı yüzde 30 oranında artırdık. Amacımız gerçekten de hastane ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalara ihtiyaçları dahilinde yer temin edebilmek ve bulmak" diye konuştu.

'BAYRAM VE TATİLİN ETKİSİ VAR'

Prof. Dr. Turan, vaka sayısındaki artışın nedenine ilişkin de "Özellikle 'hatırlatıcı doz' dediğimiz dozlarını olmayan hastalar burada çünkü mRNA aşılarında ortalama 4-5 ay bir koruma söz konusu. O süre geçtikten sonra ne yazık ki pozitif oluyorlar. Genç bireyler hasta olduklarında hastalığı hafif ya da asemptomatik geçirebilirken ileri yaş ağır geçirebiliyor. Altta yatan hastalıkları tolere edemez hale geliyorlar. Bu noktada hatırlatıcı dozları eksik bireylerin yoğun bakımlarda olduğunu söylemek doğru olur. Bu yüzde 30'un artışında bayramın etkisi var, tatilin etkisi var, kalabalıkta fazla geçirilen zamanlar var. Özellikle semptomu olan, hafif burun akıntısı olan bireylerin bile maske takmıyor olması özellikle bunda önemli. Bu noktada maskeyi özellikle vurguluyorum; çünkü sizin bir semptomunuz varsa bir kalabalığa girmemelisiniz. Kendinizi izole etmelisiniz, maske takmalısınız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıBilim KuruluProf. Dr. Sema TuranKoronavirüsCovid19Ankara Şehir HastanesiYoğun Bakım
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