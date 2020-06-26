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YKS öncesi beslenme önerileri; fast food tüketmeyin

Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavı için geri sayım başladı. Sınava saatler kala beslenme önerilerinde bulunan Beslenme Uzmanı Eftal Geçgil Demir, dışarıdan hazır yemek yenmemesini tavsiye ederek aşırı yağlı olduğu için fast food tüketmemek gerektiğini söyledi. Demir, “Mutlaka kahvaltı yapın, az yağlı, sindirmesi kolay, detoks etkisi yapacak sebze ve meyve tüketin. Bu süreçte zihni açsın diye yakınlarınızın tavsiye ettiği yeni besinleri denemeyin” dedi.

26 Haziran 2020 Cuma 12:16
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YKS öncesi beslenme önerileri; fast food tüketmeyin

İSTANBUL - İstanbul Kent Üniversitesi’nden Beslenme Uzmanı Öğr. Gör. Eftal Geçgil Demir, YKS sınavına girecek öğrencilere beslenme önerilerinde bulundu. Sınavdan 3 gün önce beslenmeyi bir düzene oturtmak gerektiğini söyleyen Demir, “Çünkü vücut kendini yavaş yavaş hazırlıyor. Bu süreçte özellikle kişiyi rahatsız edecek çok yağlı, baharatlı, gaz yapıcı besinlerden uzak durmak lazım. Vücudu rahatlatacak detoks etkisi yapacak besinler tüketmeliyiz. Sebze ve meyve yemeye çalışalım. Su miktarı yüksek olan kavun, karpuz gibi meyveleri tüketirsek daha iyi olur” diye konuştu.
 

Sınavdan bir gün önceki besin tüketiminin önemine vurgu yapan Demir, “Bir gece önce akşam yemeğinde özellikle gaz yapıcı özelliği bulunan kurubaklagil, bulgur ve mercimeğin yenmesini önermiyorum. Çünkü sınav günü vücutta farklı etkiler yapabilir, sınav sırasında rahatsız eder” ifadelerini kullandı.

“PAKETLİ GIDALARDAN UZAK DURUN”

Fast food ve paketli gıdalardan yoğun yağ içerdiği için uzak durulmasını tavsiye eden Demir, “Sınav günü kişide hazımsızlık yaratabilir o yüzden 2-3 gün öncesinden dışarıdan yemek yemeyi kesmek lazım. Zaten şu anda koronavirüs sürecinde olduğumuz için dışarıdan besin tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Evde nasıl yapıldığını bildiğimiz besinleri tüketelim” dedi.

“YKS SÜRECİNDE HİÇ YEMEDİĞİNİZ YENİ BESİNLERİ DENEMEYİN”

Yeni besin tüketilmesini kesinlikle önermeyen Demir, “Bu süreçte daha önce hiç yemediğiniz yeni besinleri yemek de risklidir. Sınav öncesi yakınlarımız dikkati artırmak ve zihni açmak için değişik besinler önerebilir. Sınava girecek öğrenci, ilk defa tükettiği besinin kendinde nasıl bir etki yaratacağını bilemez. O yüzden kesinlikte yeni besin denemeyi önermiyoruz” diye konuştu.
 

SABAH KAHVALTISINI İHMAL ETMEYİN

Düzenli kahvaltının çok önemli olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Eftal Geçgil Demir, “Çünkü gece boyu 6-8 saat aç kalıyoruz. Karbonhidrat güne başlarken zihnimizin çalışmasında etkili oluyor. Uyandıktan sonra 1 saat içerisinde kahvaltı yapmak gerekiyor. Kahvaltıda tam tahıllı ekmek olmalı çünkü kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor. Beyaz ekmek ve şekerli besinler kan şekerinin dalgalanmasına neden oluyor. Bu da kişide dikkat dağınıklığı, yorgunluk, uyku hali yaratabiliyor. Yumurta örnek proteindir mutlaka tüketilmelidir. Anne sütüne eş değer tek proteindir. Sindirimi en rahat, vücutta emilimi kolaydır” ifadelerini kullandı.
 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİNDEN DESTEK İMKANI

Demir, “Beslenme ve uyku çok önemli ama bunu dışında bu süreçte psikolojimiz de çok önemli. Üniversite bünyesinde psikolojik danışmanlık birimimiz var. Online internet üzerinden öğrencilerimize psikolojik destek veriyoruz” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 26.06.2020 12:22
Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim KurumlarıSınavFast Food TüketmeyinBeslenme Uzmanı Eftal Geçgil Demir
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