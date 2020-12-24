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Yılbaşında ev içinde bir araya gelmeler riskli

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Bu dönemde ister yılbaşı ister bayram ister tatil olsun kalabalıklar ve otel ortamları güvenli değil. Özellikle yılbaşında ev içinde bir araya gelmeler bile riskli” dedi.

24 Aralık 2020 Perşembe 11:23
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Yılbaşında ev içinde bir araya gelmeler riskli

TRABZON - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgın tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde uyarılarda bulundu. Ortak kullanılan alanların koronavirüsün yayılmasını hızlandıracağını belirten Prof. Dr. Özlü, “Ben kendi adıma ne yılbaşında ne de başka bir zaman başkalarıyla kalabalık oluşturacak ortamlarda olmayı istemem. Evimde olmayı isterim. Başkalarıyla ortak kullanılan mekânlar, eşyalar, yüzeyler riskli. Özellikle yılbaşında ev içinde bir araya gelmeler bile riskli. Bu dönemde ister yılbaşı, ister bayram, ister tatil olsun kalabalıklar, otel ortamları gibi yerler güvenli değil. Evde kendi hane halkımızla olmakta fayda var. Bırakın yabancı insanlarla bir otelde bir araya gelmeyi, ev içinde bir araya gelmeler bile riskli” diye konuştu.

‘ONLAR GİBİ OLABİLİR MİYİM’ DİYE KORKUYORUM’

Yüzlerce insanın bir araya gelebildiği otel, restoran gibi yerlerde kalabalık ortamların koronavirüsün bulaşma riskini artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Özlü, “Bir otelde 300-500 kişi aynı anda konaklıyor, birlikte aynı restoranda yemek yiyor, aynı mekanlarda oturup kalkıyor, bir araya geliyor, aynı asansörü ve ortamı kullanıyor. Bu dönemde bu riski almaya değmez. İzolasyona uymamız lazım ki bu süreçten zarar görmeden çıkalım. Şu an yoğun bakımımız dolu. Hayatta kalmak için mücadele eden çok hastalarım var. Bir hekim olarak onların halini görüyorum ve ben de ‘onlar gibi olabilir miyim’ diye korkuyorum. Bu tehlikeyi görüyorum ama bazı insanlar bunun farkında değil gibi. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar” dedi.

‘BİLEN DE BİLMEYEN DE EĞLENİYOR’

Trabzon’da vatandaşlar ise, 2021 yılına kısıtlamalara uyarak girmeye hazırlanıyor. Yılbaşını evinde geçireceğini ve kimseyle temas etmeyeceğini söyleyen Ali Yaylı, “Yılbaşı benim için anlamlı bir gün değil. Sosyal birisi olduğum için yılbaşına özel bir anlam yükleyip yılbaşında eğlenen insanlardan biri değilim. Yılbaşına çok gerek duymuyorum. Yılbaşını biraz daha sessiz sakin geçirmek daha mantıklı. Yılbaşında eğlenmeyi bilen de bilmeyen de eğleniyor” şeklinde konuştu.

‘BUNUN ŞAKASI YOK’

Yılbaşı eğlencelerinde insanların birbiriyle daha fazla temasta bulunduğunu söyleyen Ali Marabaoğlu da “Bence bunun daha erken duyurulması gerekiyordu. Yılbaşında sokağa çıkan insan ve araçları kontrol edecekler. Sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra geçen her aracın nereye gittiğinin kontrol edilmesi lazım. Onlar kontrol edilmezse milleti eve kapatmanın bir anlamı kalmaz. Herkes birbirinin evine gidebilir. Özellikle köylerde ve kırsal alanlarda daha çok dikkat etmek lazım. Gençler istiyor ama o işler eskidendi. 1-2 sene beklesinler. Bunun şakası yok. Şimdi eğlencenin zamanı değil. İnsanlar hastanede patır patır ölüyor” şeklinde konuştu.

‘ODAMIZA KAPANIP AĞAÇ SÜSLEYECEĞİZ’

Eve kapanacaklarını kaydeden Anıl Özkan, “İnsanlar beraber vakit geçirelim etkinlik yapalım isterken yasaklarla bu tamamen ortadan kalkmış oldu. Sağlık yönünden değerlendirirsek iyi ama bir yandan insanların mental sağlığını da kötü hale dönüştürdü. Herhalde odamıza kapanıp yılbaşı ağacı süsleyeceğiz ya da müzik açıp kendi kafamıza göre takılacağız. Böyle bir yılbaşı bekliyor bizi” dedi.

‘TEDBİRLER DOĞRU VE ÖNEMLİ’

Mustafa Şentürk ise, “Tedbirlerin alınması doğru ve önemli. Devletin yararı olmayan bir karar alacağını düşünmüyorum. Ekonomi de etkileniyor ama demek ki insanların sağlığı için gerekli” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik ÖzlüYılbaşıKoronavirüs
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