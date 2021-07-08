Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1372.98
ALTIN
501.95
DOLAR
8.6877
STERLİN
11.9866
EURO
10.3130
Zabıta ve İtfaiye Eri Alınacak 
Zabıta ve İtfaiye Eri...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Erciyes Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Erciyes Üniversitesi 33 Öğretim...
Hatay EXPO alanındaki işyeri ve sosyo kültürel alanlar kiraya verilecek
Hatay EXPO alanındaki işyeri...
Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programları İlanı
Trakya Kalkınma Ajansı Teknik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Yerli ilaç, ithal ilaçtan yaklaşık 6 kat daha ucuza geliyor'

08 Temmuz 2021 Perşembe 13:35
9 Okunma
'Yerli ilaç, ithal ilaçtan yaklaşık 6 kat daha ucuza geliyor'

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İyi Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKUM) Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet İnal, eş değer ilaç kullanımıyla ilgili yaptıkları çalışmaya değinerek, "Yerli ilaç kullandığınız zaman, ithal ilaçtan yaklaşık 6 kat daha ucuza geldiğini görüyoruz. Bu bizim için çok yüksek bir rakam. Yerli ilacı kullandığınız zaman paranızın hem kendi ülkenizde kalmasını sağlıyorsunuz hem de yerli ilacınızı kullanmış oluyorsunuz" dedi.

İKUM Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet İnal, eş değer ilaç kullanımıyla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Eş değer ilaç kullanımının önemine değinen Dr. İnal, "Bir ilaç piyasaya verildikten sonra belli bir dönem bunun eş değeri yapılamıyor. Patent koruma süresi dolduktan sonra eş değeri yapılabilir. Eş değerin de normalde üretilen ilaçla aynı olması gerekiyor. Yani eczaneye gittiğiniz zaman eczacının size 'muadilidir' diye verdiği ilaç eş değer dediğimiz kavramdır. Bunun tabi bilimsel olarak gösterilmesi gerekiyor. Tabii biz çalışmalarımızı özellikle bu ağırlıkta yapıyoruz. Burada faz çalışmaları da yapıyoruz. Faz çalışmaları için de eş değer ilaçla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bunun amacı da şu; eş değer ilaç daha ucuza mal oluyor. Dolayısıyla orijinalinin fiyatını aşağı çekiyor. Ne kadar eş değer çıkarsa orijinalinin fiyatı inmiş oluyor. Bire bir aynısı olduğu için hiçbir etki farkı olmuyor" diye konuştu.

'BİN 300 TANE KLİNİK ARAŞTIRMA YAPTIK'

Dr. İnal, İKUM'da yurt dışı ağırlıklı çalıştıklarını belirterek, "Tabii yerli firmalar da var. Yurt dışı ve yerli firmalara getirdikleri ilaçla ilgili tek dozda kana geçme oranlarını değerlendiriyoruz. Kana geçme oranları belli düzeyde eşitse, eş değer olmalarına ilgili ülkenin bakanlıkları onay veriyor. Firmalar da bu ilaçları satışa sunuyor. Biz bu alanda yaklaşık 1300 tane klinik araştırma yaptık. Yani 1300 ilacın eş değeri bu klinikte yapıldı. Bu aslında çok büyük bir rakam. Bu ülkeler arasında Güney Kore'den Arjantin'e kadar birçok ülke var. Burada önemli olan şu: her ülke her kliniğe gelmez. O kliniğin mutlaka yurt dışı denetimlerinin olmasını beklerler. O denetimler yapılmışsa bu çalışmaları yaparlar. Dolayısıyla bizim denetimlerimiz çok sık yapıldığı için çeşitli çalışmalar burada yaptırabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

'İLAÇTA YERLİYİ KULLANMAK ÖNEMLİ'

Dr. İnal, şeyle devam etti:

"Biz hem eş değer hem de yerli ilacı kullanın diyoruz. Yerli ilaç kullandığınız zaman ithal ilaçtan yaklaşık 6 kat daha ucuza geldiğini görüyoruz. Bu bizim için çok yüksek bir rakam. Yerli ilacı kullandığınız zaman paranızın hem kendi ülkenizde kalmasını sağlıyorsunuz hem de yerli ilacınızı kullanmış oluyorsunuz. Zaten ülkede yerli ilacın kullanımıyla ilgili yapılan çalışmalar var. Yani hep yerli üretim teşvik ediliyor. Tabii her alanda yerli teknolojiyi kullanmak bizim için önemli. İlaçta da yerliyi kullanmak gerekiyor. Biz burada 30 ülkeye çalışmalar yapıyoruz. Yapılan çalışmalar sonrası onay alan ilaçlar kendi ülkelerinde kullanılıyor. Tabii dünyanın her yerinde klinikler var. Önemli olan şu: klinik araştırmalarda siz pastadaki payınızı artırmanız lazım. Türkiye de bu payı artırmaya çalışan ülkelerden bir tanesi. Yıllar geçtikçe artırdığını görüyoruz. İleride daha artıracağını umut ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yerli IlaçIthal IlaçErciyes Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmanından kalp ve tansiyon hastalarında Kovid-19 aşılamasına ilişkin açıklamalar
Uzmanından kalp ve tansiyon hastalarında Kovid-19 aşılamasına ilişkin açıklamalar
Prof. Dr. Özkan: Çift kol naklinin 8'inci gününde her şey yolunda
Prof. Dr. Özkan: Çift kol naklinin 8'inci gününde her şey yolunda
Klima hastalığı zatürreye neden olabilir
Klima hastalığı zatürreye neden olabilir
'Pandemi kaygısı bir süre daha devam edecek'
'Pandemi kaygısı bir süre daha devam edecek'
İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi
İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi
Bakan Koca: Delta plus 3 ilde 3 kişide görüldü
Bakan Koca: Delta plus 3 ilde 3 kişide görüldü
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'tek doz' açıklaması
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'tek doz' açıklaması
Binlerce kişiye tanı koyulan pandemi polikliniği boş kaldı
Binlerce kişiye tanı koyulan pandemi polikliniği boş kaldı
1 yıldır filyasyon yapan sağlıkçı: En sakin günleri yaşıyoruz 
1 yıldır filyasyon yapan sağlıkçı: En sakin günleri yaşıyoruz 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma