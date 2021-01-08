Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1534
ALTIN
447.412
DOLAR
7.3472
STERLİN
9.9833
EURO
8.9985
Devlet Memuru Alınacak
Devlet Memuru Alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
Film plato alanı 10 yıllığına kiraya verilecek
Film plato alanı 10...
10 dükkan kiraya verilecek
10 dükkan kiraya verilecek
3.140 m² arsa satışa çıkarıldı
3.140 m² arsa satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yerli aşıda, Faz-2 için gönüllülerin sağlık taraması devam ediyor

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüs salgınına karşı geliştirilen yerli aşıda Faz- 2 çalışmalarında gönüllülerin sağlık taraması devam ediyor. Faz-2 kapsamında aşının gönüllü uygulamasının bu ay içinde başlayacağı belirtildi.

08 Ocak 2021 Cuma 14:17
3 Okunma
Yerli aşıda, Faz-2 için gönüllülerin sağlık taraması devam ediyor

KAYSERİ - ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz- 1 çalışması 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı. Faz- 1 çalışmalarında aşı uygulanan 44 gönüllüde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı bildirildi. Faz- 2 çalışmaları ise 16 Aralık itibarıyla başladı. Aşıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, çok sayıda başvurunun yapıldığı merkezde gönüllülerin sağlık taramalarının devam ettiği öğrenildi. Şu an için 200 kişinin aşılanmasının planlandığı bildirildi. Gönüllülere yapılacak aşılamanın ise, Ocak ayı içinde başlayacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Erciyes ÜniversitesiYerli AşıFaz2
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca: Aşı yeterince güvenli, Acil Kullanım Onayı sürecini başlattık
Bakan Koca: Aşı yeterince güvenli, Acil Kullanım Onayı sürecini başlattık
Koronavirüs bulaşında kritik süreç 10 günün sonunda yaşanıyor
Koronavirüs bulaşında kritik süreç 10 günün sonunda yaşanıyor
Evde bilinçsizce yapılan egzersizler kalıcı hasarlara neden olabilir
Evde bilinçsizce yapılan egzersizler kalıcı hasarlara neden olabilir
Güzellik Koçu ve Uzman Estetisyen Sakine Soydan 23 yıllık tecrübesiyle güzelliğinize güzellik katıyor
Güzellik Koçu ve Uzman Estetisyen Sakine Soydan 23 yıllık tecrübesiyle güzelliğinize güzellik katıyor
Koronavirüs salgınında can kaybı 22 bin 70'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 22 bin 70'e yükseldi
BAKAN KOCA'DAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI
BAKAN KOCA'DAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI
“Tüp bebek sürecinde başarıyı etkileyen en önemli faktör annenin yaşıdır”
“Tüp bebek sürecinde başarıyı etkileyen en önemli faktör annenin yaşıdır”
Prof. Dr. Tekin: Farklı iki aşıyı yaptırmak kaynak israfı
Prof. Dr. Tekin: Farklı iki aşıyı yaptırmak kaynak israfı
ABD'de yaşayan 98 yaşındaki Türk Profesör ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi
ABD'de yaşayan 98 yaşındaki Türk Profesör ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma